Започва битката за шефските постове в "Метрополитен", ЦГМ и "Топлофикация-София"

Столичният общински съвет (СОС) започна конкурсите за избор на ръководства на 18 общински търговски дружества и 35 лечебни заведения. Сред тях са "Метрополитен", "Столичен автотранспорт", "Столичен електротранспорт", Център за градска мобилност, "Софинвест" и Надзорен съвет на "Топлофикация София"​​, "Софекострой", "Водоснабдяване и канализация – София", "Егида-София", "Лозана", "Спортна София-2000", "Софийски имоти", пазарите и други.

ОЩЕ: Политически консенсус в СОС: Край на временните управления в общинските фирми

"Това е важна стъпка към по-модерно, професионално и отговорно управление на общинските структури", коментира председателят на СОС Цветомир Петров. "Вярвам, че дружества и лечебни заведения с ключова роля за живота на София трябва да се ръководят от подготвени професионалисти, избрани по ясни правила, високи критерии и в реална конкурентна среда", добави той.

За пръв път процедурата по избор ще бъде на високо ниво на прозрачност. "Всеки гражданин ще има възможност да се запознае с концепциите и програмите на кандидатите, след като бъдат публикувани на страницата на СОС", обясни Петров.

ОЩЕ: Чистката е факт: СОС смени ръководствата на шест общински дружества

Припомняме, че преди седмици СОС реши единодушно да бъдат обявени конкурси за над 20 общински дружества. Процесът ще протече на етапи - старт на конкурсите в края на юни, представяне на бизнес програми през август и финално изслушване на кандидатите през есента.