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Започва битката за шефските постове в "Метрополитен", ЦГМ и "Топлофикация-София"

30 юни 2026, 12:46 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Започва битката за шефските постове в "Метрополитен", ЦГМ и "Топлофикация-София"

Столичният общински съвет (СОС) започна конкурсите за избор на ръководства на 18 общински търговски дружества и 35 лечебни заведения. Сред тях са "Метрополитен", "Столичен автотранспорт", "Столичен електротранспорт", Център за градска мобилност, "Софинвест" и Надзорен съвет на "Топлофикация София"​​, "Софекострой", "Водоснабдяване и канализация – София", "Егида-София", "Лозана", "Спортна София-2000", "Софийски имоти", пазарите и други.

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"Това е важна стъпка към по-модерно, професионално и отговорно управление на общинските структури", коментира председателят на СОС Цветомир Петров. "Вярвам, че дружества и лечебни заведения с ключова роля за живота на София трябва да се ръководят от подготвени професионалисти, избрани по ясни правила, високи критерии и в реална конкурентна среда", добави той.

За пръв път процедурата по избор ще бъде на високо ниво на прозрачност. "Всеки гражданин ще има възможност да се запознае с концепциите и програмите на кандидатите, след като бъдат публикувани на страницата на СОС", обясни Петров.

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Припомняме, че преди седмици СОС реши единодушно да бъдат обявени конкурси за над 20 общински дружества. Процесът ще протече на етапи - старт на конкурсите в края на юни, представяне на бизнес програми през август и финално изслушване на кандидатите през есента.

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СОС директори конкурси общински дружества
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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