ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 30.06.2026

Днешният ден е доста постен откъм спортни събития. Все пак феновете ще могат да се насладят на поредната доза футболни емоции със Световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Привържениците на тениса пък ще имат възможност да гледат мачовете от третия за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:00 Тенис : Уимбълдън, Евроспорт 2

20:00 Футбол: Кот д'Ивоар – Норвегия, Мондиал 2026, БНТ 1