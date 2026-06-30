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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 30.06.2026

30 юни 2026, 9:36 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 30.06.2026

Днешният ден е доста постен откъм спортни събития. Все пак феновете ще могат да се насладят на поредната доза футболни емоции със Световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Привържениците на тениса пък ще имат възможност да гледат мачовете от третия за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън. 

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:00 Тенис : Уимбълдън, Евроспорт 2

20:00 Футбол: Кот д'Ивоар – Норвегия, Мондиал 2026, БНТ 1

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Уимбълдън Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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