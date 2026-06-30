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След краха на Германия на Мондиал'26: Нагелсман няма никакво намерение да подава оставка!

30 юни 2026, 9:48 часа 269 прочитания 0 коментара

Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след отпадането на националния отбор на Германия с дузпи от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол и иска да продължи да води Бундестима. Младият специалист има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат, но позицията му е силно застрашена след ранната елиминация на Мондиал 2026. Най-тиражното издание в страната „Билд” пък вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп.

Нагелсман има договор до лятото на 2028-ма

„Искам да продължа. Готов съм. Но нещата не зависят само от мен. Ако от Германския футболен съюз искат, с радост бих водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако нямат такова желание, ще трябва да ме информират”, заяви 38-годишният специалист за MagentaTV.

Нагелсман призна, че се е надявал на повече от участието на Маншафта на Мондиал 2026

„Можехме да постигнем повече. Искаше ми се да премерим сили с Франция на осминафиналите. Но просто явно не бяхме достатъчно добри. Трябваше да намерим по-добро решение, за да се справим със защитата на Парагвай”, обясни той.

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Селекционерът на германците беше крайно разочарован от решението да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Валдемар Антон от срещу вратаря на съперника Орландо Хил.

Национален отбор по футбол на Германия

„Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Нямам идея какво нередно видя съдията. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение”, каза Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си.

„Дузпите са изключително напрегната ситуация, затова не може да упреквам никого, ако пропусне. Това се е случвало и на много други футболисти, дори на най-великите“, каза още Нагелсман след пропуските на Кай Хаверц, Ник Волтемаде и Йонатан Та при наказателните удари.

„Но в крайна сметка, ако премерим всичко, когато си отпаднал в първия кръг на елиминациите на такъв турнир с толкова много отбори, това със сигурност не е достатъчно за германския футбол”, добави той.

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Германия отбор Юлиян Нагелсман Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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