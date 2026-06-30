След краха на Германия на Мондиал'26: Нагелсман няма никакво намерение да подава оставка!

Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след отпадането на националния отбор на Германия с дузпи от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол и иска да продължи да води Бундестима. Младият специалист има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат, но позицията му е силно застрашена след ранната елиминация на Мондиал 2026. Най-тиражното издание в страната „Билд” пък вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп.

Нагелсман има договор до лятото на 2028-ма

🚨🇩🇪 Julian Nagelsmann: “I am NOT resigning. If the DFB want me to stay until 2028, I will”.



“If they don't, then I'll leave this project”. pic.twitter.com/RVI5Fax8BA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

„Искам да продължа. Готов съм. Но нещата не зависят само от мен. Ако от Германския футболен съюз искат, с радост бих водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако нямат такова желание, ще трябва да ме информират”, заяви 38-годишният специалист за MagentaTV.

Нагелсман призна, че се е надявал на повече от участието на Маншафта на Мондиал 2026

„Можехме да постигнем повече. Искаше ми се да премерим сили с Франция на осминафиналите. Но просто явно не бяхме достатъчно добри. Трябваше да намерим по-добро решение, за да се справим със защитата на Парагвай”, обясни той.

Селекционерът на германците беше крайно разочарован от решението да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Валдемар Антон от срещу вратаря на съперника Орландо Хил.

„Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Нямам идея какво нередно видя съдията. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение”, каза Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си.

„Дузпите са изключително напрегната ситуация, затова не може да упреквам никого, ако пропусне. Това се е случвало и на много други футболисти, дори на най-великите“, каза още Нагелсман след пропуските на Кай Хаверц, Ник Волтемаде и Йонатан Та при наказателните удари.

„Но в крайна сметка, ако премерим всичко, когато си отпаднал в първия кръг на елиминациите на такъв турнир с толкова много отбори, това със сигурност не е достатъчно за германския футбол”, добави той.

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