Владимир Кличко каза какъв е приемливият за Украйна мир

Това, което обединява България и Украйна, е Черно море. Много е важно да има мир в Украйна и той да бъде с последствия за агресора. Каквито и мнения да има по въпроса, Украйна трябва да продължи да отстоява своите позиции във войната. Затова настоя боксовата легенда Владимир Кличко пред БНТ. Още: Владимир Кличко вече е в София, предстоят му важни срещи на високо равнище

По думите му много е важно рамо до рамо Украйна да стои на позициите на съюзниците си, но само със силни реакции срещу агресора.

Какъв е приемливият мир за Украйна?

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Владимир Кличко добави, че само с последствие за агресора в Черноморския регион би изглеждал възможен мирът за Украйна.

"Мирът за Украйна е много важен за Европа. Украинските деца остават в момента не в семействата си и ако Украйна падне, тогава други деца на други страни за в бъдеще в региона могат да изчезнат. Трябва да спрем агресора в Украйна. Украйна не може да падне, тя ще продължи да се бори и мир ще има", категоричен бе той.

Според него само с последствия за агресора може да има мир в Украйна.

Припомняме, че във вчерашното си интервю по bTV Кличко сподели още, че от началото на пълномащабната инвазия в Украйна е рамо до рамо с брат си. "Точно пристигам от Киев. В столицата сме изправени пред огромни предизвикателства. Направо е немислимо това, което се случва, защото войната има много грозно лице с много нива на усложнения“, каза в „Лице в лице“ по bTV боксовата легенда Владимир Кличко, чийто брат Виталий е кмет на столицата Киев. „Въпреки че сме нападнати, сме твърдо решени да защитаваме животите си. Решени сме да защитаваме правото си да живеем в демократична и свободна държава“, каза той.

Според него Русия на Путин няма бъдеще, но Русия без Путин – би имала. „Няма начин тази инвазия в нашите домове, в Европа, да се осъществи по начина, по който Русия на Путин го е направила. Трябва да има последици за това престъпление“, заяви Кличко.

„Най-лошото престъпление е кражбата на нашето бъдеще, на нашите деца. Всички деца са отвлечени от руската армия, те трябва да бъдат върнати на семействата им в Украйна“, посочи още той.

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