Селекционерът на Нидерландия: Имахме мечта, но тя приключи

Селекционерът на националния отбор на Нидерландия по футбол Роналд Куман не съжалява за шокиращото си решение да започне с петима защитници срещу Мароко. Легендата на Барселона заяви това след мача в интервю за националната телевизия на страната NOS, пренебрегвайки историческите традиции за атакуващ футбол. Мароко елиминира „лалетата“ с 3:2 след изпълненение на дузпи и 1:1 в редовното време и придълженията.

На стадиона в Монтерей Тиджани Рейндерс трябваше да отстъпи място на Нейтън Аке, който трябваше да осигури по-стабилна защита. И макар тимът да отпадна, Куман все още смята това за добър избор.

Роналд Куман подмина въпроса за евентуалната му оставка

🚨🇳🇱 Ronald Koeman answers on his future after Netherlands eliminated at round 32.



“I already have my thoughts on that, but I'm not going to share them yet”, told NOS. pic.twitter.com/1CmgLSXiQf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

„Гледам положително на това. Освен това, нямам голямо желание да говоря за този избор. Нямаме за какво да се упрекваме, както се вижда от това колко са съкрушени момчетата. Имахме мечта, но тя приключи“.

„Разбира се, че има неща, които могат да се подобрят, и също така видях, че имаше моменти, в които се отдръпнахме твърде ниско. Вече не им оказвахме натиск, но пък се защитавахме добре“.

След това Куман продължи да отмества разговора от евентуална своя вина за отпадането и обясни, че е изпълнил желанието на обществото. „Цялата страна искаше да играем с петима защитници, така че играхме с петима и пак не е добре. Но не ме интересува кой каво ще каже сега, не съжалявам за своя избор, за своите решения“.

„Мароко е много добър отбор. Не можеш да кажеш нищо срещу толкова качествен състав. Сега като гледаме назад вероятно може да се намерят някакви грешки, но за мен те не са големи“.

Попитан какво е бъдещето му като национален треньор и дали не смята, че трябва да подаде оставка, той каза: „Вече имам своите мисли по въпроса, но все още няма да ги споделя“.

След това той говори и за решаващия момент в мача – изпълнението на дузпи, като вижда повратна точка и там. „Втората им дузпа беше толкова важна и мачът психологически се обърна в другата посока. Ако след това имате и такива моменти срещу вас, това е краят“, каза разочаровано Куман пред NOS.

Вербрюген сякаш спаси удара, но по невероятен начин топката влезе в мрежата, след като при движението си стражът несъзнателно я бутна в мрежата. „Ако бяха пропуснали първите две дузпи, мисля, че щях да седя тук по съвсем различен начин. Освен това трябваше да сменя Коди Гакпо, защото получи крампа. Той е нашият първи изпълнител на дузпи. Клуйверт обикновено също се справя добре с тях. Затова го взех в игра“.

Попитан защо Върджил ван Дайк – лидер на тима, не е изпълнил дузпа, той обясни: „Върджил получи крампа, както и Съмървил“, каза националният треньор. „В крайна сметка Съмървил искаше да изпълни дузпата, по е отговорност и му я дадохме. В противен случай Ван Дайк щеше да я изпълни“.

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