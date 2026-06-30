Юрген Клоп разкри дали ще поеме националния отбор на Германия

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп заяви, че на този етап не мислил да поеме националния отбор на Германия по футбол. Бундестимът отпадна тази нощ на 1/16-финалите на Мондиал 2026 след поражение с дузпи от Парагвай, което постави под въпрос бъдещето на селекционера Юлиан Нагелсман. Най-тиражното германско издание „Билд“ вече призова Нагелсман да бъде освободен, а на негово място да бъде назначен Клоп, който „да спаси германския футбол“. „Юрген Клоп, поемете отбора. Германия се нуждае от вас сега!“, пише „Билд“.

„Сега не е моментът, в който да мисля по въпроса“

🚨🗣️ Jurgen Klopp on possibly managing Germany: "I haven't thought about that yet. I understand that my name is being mentioned now. But it's not the time to talk about that." pic.twitter.com/qcw7nPsRK4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 30, 2026

59-годишният бивш наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул в момента работи като глобален футболен директор в компанията „Ред Бул“. „Не съм мислил още за това. Като треньор самият аз често съм бил в ситуация, в която една голяма мечта се е проваляла. Разбирам, че когато се говори за националния селекционер, се споменава и моето име. Но сега не е подходящото време да се говори за това“, коментира Юрген Клоп за MagentaTV.

„Имам работа, която върша с голямо удоволствие. Факт е, че днес Германия отпадна и сега не е моментът, в който да мисля по въпроса“, добави той.

Германският футболен съюз се очаква в близко време да вземе решение за бъдещето на Нагелсман, който има договор за още две години. Спортният директор на централата Руди Фьолер на този етап обяви, че все още има доверие на специалиста, но добави, че решението не зависи само от него.

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