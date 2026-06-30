Бунтът в Русия зрее: Кремъл мисли за нова драконовска мярка, за да опази режима на Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Признаците, че режимът на руския диктатор Владимир Путин добре осъзнава как нещата в Путинова Русия вървят на много зле и то за самия диктатор, продължават да изплуват на повърхността. Поредният – предложението на Александър Бастрикин, ръководител на Руския следствен комитет, да бъде занижена възрастта в Русия, на която може да бъдеш преследван от правосъдието и съден за криминални престъпления. Бастрикин даде предложението в "лекция" по време на Международен правен форум в Санкт Петербург Аргументът му за занижаване на възрастта – новите поколения се развивали по-бързо. В момента в Русия обща наказателна отговорност носиш след като навършиш 16 години, а когато става въпрос за тежки престъпления – 14 години.

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Как Бастрикин мотивира предложението си – имало 21% ръст на тежките и особено тежките престъпления в Русия през 2025 година, над 29 000 регистрирани случая. А за първите 3 месеца на 2026 година вече има над 7000 регистрирани случая. Съвременните тийнейджъри растат бързо, затова трябва да носят отговорност за саботажи, палежи, терористични актове, продължи Бастрикин и дословно се изнясни: „трябва да лишим непълнолетните престъпници от възможността да аргументират престъпните си действия с някакво морално право да се борят със системата или със съображения за собствената си фалшива социална значимост“.

Логичното заключение за всичко казано от Бастрикин, направено от украинския военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец: В Русия се опитват да политизират непълнолетната престъпност с бързи темпове, като изкуствено я издигат до почти "държавна измяна". "Струва ми се, скъпи граждани, че Кремъл вече е усетил, че улиците на собствените му градове и села „са засмукани от пожарите". Затова бърза да вземе превантивни мерки“, заключва Машовец.

Вече дори ръководните лица в Русия открито говорят за кризата с горивата, предизвикана от украинските удари с дронове – но не мислят да спират войната, поне от публичното говорене излиза така. Руският депутат Дмитрий Погорелий обяви, че е внесъл предложение на първо място да се осигурява гориво за "специалната военна операция" и предложението е по 100 литра на човек. Погорелий има предвид 100 литра за хора, които са воювали в Украйна и вече не воюват – т.е. т. нар. ветерани. А през това време в социалните мрежи вече почнаха да се появяват все повече видеоклипове на скандали и дори боеве между чакащи по опашките на руските бензиностанции, включително рязане на гуми:

Russian State Duma deputy Dmitry Pogorily proposed priority fuel sales for “special military operation” fighters and veterans, with a limit of up to 100 liters. He argued that amid Russia’s fuel crisis, fuel should be provided first to those defending the state’s interests,… pic.twitter.com/eKzDhIIRGR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 29, 2026

People in Russia Have Become So Feral They're Slashing Tires Over Gas Station Queues



“The guy ran over, threatened me with a knife, and started slashing my tires,” the woman says through tears.



The video shows the man unscrewing the tire's valve cap, apparently trying to let… pic.twitter.com/Oxex1OuHnH — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Путин внимателно чертае публична картина, според която Русия неизбежно ще победи във войната с Украйна, като омаловажава растящите руски вътрешни проблеми и ги изкарва временно положение, необходимо за "сигурната руска победа", заключва в дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Експертите на института казват очевидното – Путин нарочно не признава и изопачава очевидни неща, най-вече на фронта, като например това, че през последните 2 месеца няма нито един потвърден значим руски успех. Колко точно лъже Путин - 12 часа след като каза, че руската армия превзела Николаевка, в Славянското направление, руското военно министерство публикува видео как руснаците бомбардират украинска позиция в Николаевка - какво прави там тази позиция, след като уж Николаевка е превзета? А факт, че руският диктатор не иска мир, е признанието му как Украйна два пъти е предложила да бъдат спрени далекобойните удари и да няма военни действия извън Донбас, Запорожка и Херсонска област, обаче самият Путин отхвърля това: далекобойните руски удари били "възмездие", а ако нямало военни действия извън посочения от Киев район, украинската армия щяла да натрупа всичките си сили там – защо това е проблем за Путин, след като уж армията му много и твърдо печели, не е ясно. ISW посочва и следното – през юни руската армия е напредвала дневно с по 3,79 квадратни километра средно, докато през август 2025 година, когато руският диктатор отиде в Анкъридж за среща с американския президент Доналд Тръмп, с 16,65 квадратни километра средно – ОЩЕ: Кремъл редактира бързо видеоинтервю на Путин - защото се изпусна за важни неща

Засега мир в Украйна извън някои спекулации за действия зад кулисите обаче не се вижда. Нещо повече – Нидерландия предупреди, че ако войната в Украйна спре в сегашния си активен вид, то до 1 година Русия ще може да атакува НАТО, макар и най-вероятно в рамките на ограничена по мащаб операция. Нидерландското министерство на отбраната публикува своя годишен доклад, според който Европа е вече в сива зона – между мир и война. Путинова Русия се готви за дългосрочна конфронтация със Стария континент, считат нидерландските служби. В светлината на това заключение, Нидерландия си е поставила за цел да прехвърли половината от оперативния си военен капацитет към безпилотни системи в рамките на 5 години. За да постигне тази цел, правителството възнамерява да създаде специализирана развойна лаборатория. Съоръжението ще бъде натоварено със задачата да проектира и конструира усъвършенствани дронове, специално предназначени за борба с други безпилотни летателни апарати. А нидерландският министър на отбраната предупреди, че е особено спешно да има готовност Европа да е достатъчно силна, за да защити начина си на живот – ОЩЕ:

Великобритания също върви в една линия с Нидерландия - Операция "Интерфлекс", която е многонационална военна операция за обучение и подкрепа на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), вече преминава към специални обучения в сферата на авиацията, дроновете, медицината и логистиката:

Four years after its launch, the UK-led Operation Interflex has trained more than 63,000 Ukrainian troops. The program is now expanding beyond infantry instruction into specialized training in aviation, medicine, engineering, and logistics. #Ukraine pic.twitter.com/yBSRFip8vI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 29, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 49 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 29 юни е имало 227 бойни сблъсъка спрямо 249 на 28 юни. Руснаците са хвърлили 237 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 2 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2835 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 340 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9618 FPV дрона, което е с около 950 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces destroyed 31 Russian air defense elements from June 1-29, including SAM systems and radars. Since January 2026, USF drone units have hit 194 enemy air defense assets, and 276 since the force was established on June 11, 2025. The tally includes… pic.twitter.com/muo22lZHKG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 29, 2026

Обичайната традиция е нарушена – най-много руски пехотни атаки за последното денонощие е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област – 31. По 22 руски пехотни атаки са станали в Покровското направление (там те се броят за спрени) и североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Не е имало обаче нито една руска пехотна атака в Краматорското направление – от Часов Яр към Константиновка, както и в Олександриевското направление, южно от Покровск. В Славянското направление са организирани 23 руски пехотни атаки, още 11 е имало в съседното от север Лиманско направление. 15 руски пехотни атаки са извършени в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него.

В Южната оперативна зона, в редица направления, ВСУ, съдейки по всичко, възобновиха и продължиха серия от контранастъпателни действия в отделните райони. По-конкретно в Олександриевското и Ореховското направление. Същото се случва и в Лиманско направление. Засега да говорим за всякакви, повече или по-малко значими резултати е рано, коментира Константин Машовец.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" отбелязва, че руснаците са почнали по-организирано да опитват да пазят пехотата си при щурмови операции, най-вече с помощта на дронове – явен знак как се усеща недостигът на войници. А популярният Z-канал "Рибар" от няколко дни не пропуска да казва как Русия нанася удари по бензиностанции, предимно в Запорожието, само че такива картинки с опашки в Украйна, каквито идват от Руската федерация, няма. Но е факт, че за пореден път е ударена сградата на областната администрация в град Запорожие:

Russian forces launched a repeat strike on the Zaporizhzhia Regional Military Administration building, regional head Ivan Fedorov said. No casualties were reported. #Ukraine pic.twitter.com/FWIzSvgEAx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 29, 2026

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Тази нощ Руската федерация изстреля 154 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 138, като на 10 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи, сочи сводката на украинските ВВС. Украинската спешна служба добавя, че на няколко места в Суми руските въздушни удари са поразили инфраструктура. А руското военно министерство казва в официалния си канал в Телеграм, че тази нощ на руска територия са свалени 419 украински далекобойни дрона, включително над Крим – ОЩЕ: Пак стотици украински дронове - срещу Москва, Тула, Новоросийск (ВИДЕО)