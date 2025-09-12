Войната в Украйна:

Един от силните отбори в Ла Лига избухна в TikTok с балкански ритми (ВИДЕО)

Един от традиционно силните отбори в Ла Лига през последните години Атлетик Билбао излезе с публикация в TikTok, която определено ще се хареса на любителите на балканските ритми. Баските официално си върнаха защитника Аймерик Лапорт след дълга сага и проблеми с ФИФА. Бившият бранител на Манчестър Сити и Ал Насър бе представен със серия от видеа, едно от които има за фон балканската версия на „Dame un Grr“.

Балкански ритми за Лапорт

Оригиналът на песента е популярен тренд в социалната мрежа, включително сред футболистите. От Билбао обаче са предпочели балканската версия на косоварския певец Арап Яшари, което им носи над 1 милион гледания, а вероятно скоро ще премине и границата от 100 000 харесвания. Впечталние правят и коментарите на българи, румънци, косовари, албанци и други.

Атлетик Билбао подписа с Аймерик Лапорт от Ал Насър, след като ФИФА одобри трансфера на испанския защитник, съобщиха от клуба от Ла Лига. Билбао е предприел действия за връщането на Лапорт на "Сан Мамес" на 1 септември, но трансферът не е осъществен преди крайния срок, като испанските медии съобщават, че Ал-Насър не е подал данните в системата за съпоставяне на трансфери на ФИФА.

По-рано този месец ФИФА отхвърли искането от Испанската футболна федерация (RFEF) да направи изключение за Лапорт, уточнява Ройтерс. Атлетик Билбао съобщи в изявление, че е упълномощил RFEF да поиска сертификат за международен трансфер от саудитската централа и по-късно потвърди, че сделката е завършена, като 31-годишният футболист е подписал тригодишен договор.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
