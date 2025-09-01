Войната в Украйна:

Беззъба Барселона сгафи в Ла Лига! Спорна дузпа не стигна за победа на каталунците (ВИДЕО)

01 септември 2025, 00:32 часа 489 прочитания 0 коментара
Барселона стъпи накриво при визитата си на Райо Валекано в двубой от третия кръг на Ла Лига. Срещата на стадион "Вайекас" завърши 1:1, но ще бъде запомнена със съмнения за неработещ ВАР в части от нея. Иначе Ламин Ямал изведе каталунците напред в резултата с дискусионна дузпа в 40-ата минута, а през второто полувреме Фран Перес възстанови паритета. Тимът на Иниго Перес събра 4 точки и излезе на десето място, докато възпитаниците на Ханзи Флик са 4-ти със 7 пункта в актива си.

Барса не победи

Гостите започнаха добре срещата. Батая трябваше да се намесва при изстрел на Ямал в четвъртата минута, а Рафиня не се възползва от грешка на противниковата отбрана малко по-късно. В 12-ата минута Рациу пропиля изгоден шанс за домакините. В средата на полувремето Баталия блесна с рефлекс, спасявайки шут на Олмо.

В 40-ата минута Ламин Ямал откри резултата от спорна дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него. През втората част Хорхе де Фрутос си помисли, че е изравнил, но асистентът вдигна флага за засада и главният съдия анулира попадението. Все пак в 67-ата минута Перес изравни с помощта и на гредата.

Четвърт час по-късно още един гол на Райо бе отменен заради засада. В 89-ата минута Жоан Гарсия блесна с намеса, а през втората част домакините изглеждаха доста по-добрия тим. До края на мача хората на Флик не успяха да се вдигнат, а Райо не можа да материализира превъзходството си във втори гол.

Джем Юмеров
