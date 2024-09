Емблематичен италиански нападател почина на едва 59-годишна възраст. Става въпрос за голмайстора на Световното първенство през 1990-та Салваторе Скилачи. Тъжната вест бе съобщена официално от италианските медиите.

Както е известно, Скилачи бе приет наскоро в болница. Тото, както всички наричаха легендарния футболист, съобщи още миналата година, че има сериозни здравословни проблеми и се бори с рак. Преди седмица се заговори, че състоянието му се подобрява, но в крайна сметка Скилачи е починал в болница в Палермо.

Purtroppo Totò Schillaci non ce l'ha fatta 💔



Il mondo del calcio piange l'eroe di Italia '90, morto all'ospedale Civico di Palermo dove era stato ricoverato sabato scorso in gravi condizioni.



Riposa in pace, Totò. pic.twitter.com/xOzSMIOo0Q