18 август 2025, 12:12 часа 208 прочитания 0 коментара
Томас Мюлер дебютира за новия си тим, ВАР му отмени гол (ВИДЕО)

Германската легенда Томас Мюлер направи дебют за новия си отбор Ванкувър в Мейджър Лийг Сокър срещу Хюстън (1:1), като дори отбеляза гол, който бе отменен заради засада след преглед на ситуацията със системата за видео повторения, съобщи АФП.

Германецът е част от Ванкувър Уайткапс 

Световният шампион с Германия и двукратен победител в Шампионската лига избра за приключи кариерата си в МЛС за канадския Ванкувър Уайткапс. Той влезе в игра в 61-вата минута под бурните аплодисменти на публиката, като това бе само три дни, след като бе обявен официално трансферът му, който е до края на 2025 и автоматично се подновява през 2026.

„Със смесени чувства съм“, каза Мюлер след равенството. „Успях да вкарам гол още при първото си положение, публиката беше в екстаз, но попадението не бе зачетено, а резултатът е разочароващ, ако трябва да съм честен“, добави германецът.

Тимът на Ванкувър заема трето място в Западната конференция с 46 точки, като е на 6 точки зад лидера Сан Диего и на една след Минесота.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
