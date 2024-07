Еуфорията на Аржентина породи расистки скандал (ВИДЕО)

След финала на Копа Америка, спечелен от Аржентина, играчи на шампионите разпространиха видеоклип в социалните мрежи, в което звучи песен с расистки обиди срещу футболистите от националната селекция на Франция. Защитникът на Челси Уесли Фофана се възмути от видеото, публикуван от неговия съотборник Енцо Фернандес, и го определи като "безскрупулен расизъм".

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE