Два бързи гола оформиха равенството между Ман Юнайтед и Лийдс

Манчестър Юнайтед отново не успя да победи един от отборите на последните места във Висшата лига. Този път Лийдс Юнайтед беше съперникът на "червените дяволи", но пак нито един от двата отбора не излезе като победител. Подобно на предишния кръг, когато Ман Юнайтед завърши 1:1 с Уулвърхямптън, а Лийдс не загуби от друг голям отбор - Ливърпул. 80 минути на терена прекара и националът Илия Груев.

Груев игра при равенство на Лийдс срещу Ман Юнайтед

През първото полувреме почти нямаше екшън пред нито една от двете врати. Първата по-добра възможност се откри пред Лийдс, когато Доминик Калвърт Люин уцели гредата в 34-тата минута. Около 40-тата минута станахме свидетели и на първото спасяване в мача. Вратарят на Лийдс Пери трябваше да извади един изстрел с глава на Лени Йоро. в последните 5 минути отново нямаше кой знае какви събития.

Още: Лийдс похвали Груев, след като удържа Ливърпул

Лийд откри резултата в 62-рата минута

Второто полувреме започна с малко по-високо темпо. Топката се пренасяше по-бързо от едната половина до другата. Така се стигна и до първото попадение. В 62-рата минута Паскал Струйк даде извеждащ пас на Брендън Аарансън. Централният защитник на Манчестър Юнайтед Ейдън Хевън не прецени подаването и пропусна топката зад гърба си. Американецът го изпревари, остана очи в очи с вратаря Сене Ламенс и отбеляза.

Още: Тотнъм продаде героя от Лига Европа на пряк конкурент от Лондон за рекордна сума

Манчестър Юнайтед изравни 3 минути по-късно

Манчестър Юнайтед отговори веднага. Рубен Аморим замени централният защитник Лени Йоро с централният нападател Джошуа Зиркзее. Три минути по-късно "червените дяволи" изравниха. Зиркее изведе Матеус Куня в наказателното поле на Лийдс. Вратарят Пери излезе, но не се намеси и бразилецът пусна топката покрай него. До края на мача имаше още положения, но сякаш на вратарят на Манчестър Юнайтед му се налагаше да се намесва по-често. И все пак до края на срещата не падна гол и тя завърши при резултат 1:1.

Още: „Ако не става, ще го прецакаме на прегледа“: как Хари Реднап привлече Кану в Портсмут