"Аватар 3" премина границата от 1 млрд. долара приходи

"Аватар: Огън и пепел" надхвърли 1 млрд. долара приходи в световния боксофис, като запази първото място в северноамериканските кина с нови 40 млн. долара от продажба на билети. Третата част от блокбастър поредицата на режисьора Джеймс Камерън е реализирала 306 млн. долара в САЩ и Канада и още 777 млн. долара на международните пазари, с което общите приходи достигат 1,08 млрд. долара, съобщи Exhibitor Relations.

Повече от десет години след началото на историята, Джейк Съли (Сам Уортингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) продължават да се борят за оцеляването на своето семейство в свят, който става все по-разделен. След събитията в Аватар: Природата на водата, загубата на техния син Нетеям оставя дълбоки следи – както върху тях самите, така и върху отношенията в клана. Когато на Пандора се появява нова, непозната заплаха – огнени На‘ви, воден от мистериозната и безкомпромисна Варанг (Уна Чаплин) – Джейк, Нейтири и децата им са изправени пред изпитание, което ще постави на карта не само личната им съдба, но и тази на Пандора.

Филмът е четвъртият проект на Камерън, преминал границата от 1 млрд. долара, след първите два "Аватар" и "Титаник".

Останалите лидери в боксофиса

На второ място в Северна Америка се нарежда "Зоотрополис 2" – анимационният хит на "Дисн" и кандидат за „Оскар“, с приходи от 19 млн. долара. Глобалният му боксофис вече доближава 1,6 млрд. долара.

Третата позиция заема "Прислужницата" на Lionsgate с 14,9 млн. долара – екранизация по бестселъра на Фрида Макфадън за млада жена, изиграна от Сидни Суини, наета от богато семейство с мрачни тайни, в което участват още Аманда Сайфред и Брандън Скленар.

Четвърти е "Върховният Марти" – спортната драма на A24 с Тимъти Шаламе, реализирала 12,6 млн. долара, а пети се нарежда "Анаконда" – комедиен екшън с Пол Ръд и Джак Блек, с приходи от 10 млн. долара.

Източник: БГНЕС