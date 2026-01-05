Царете на драмата срещу царете на екранизацията: Георги Милков за Венецуела и САЩ

Ако Латинска Америка обожава драмата - американците от севера са царе на драматизациоята и екранизацията. Филмовите сценарии са даже доста по-ефектни от това, което Нетфликс ни прожектира", каза журналистът Георги Милков в сутрешния блок на националната телевизия във връзка с действията на САЩ във Венецуела и отвеждането на Николас Мадуро и съпругата му на американска територия, за да бъде съден.

По думите му по света има всякакви безобразни диктатори, но дали това означава, че някой трябва да отиде даги свали, създавайки още по-голяма каша.

Той обърна внимание и на тезата за наркотиците, като посочи, че американците е трябвало да отидат първо от Мексико, защото той произвежда кокаина и фентанила, от който все повече американци умират по улицата.

Мнението на българите

Журналистът коментира и мнението на българите в социалните мрежи за ситуацията във Венецуал. Сп оред него една част от българите са взели едната страна, а други - другата.

"Едни хвърлят цветя и гирлянди, други кълнат. Това няма никакво значение", каза още Милков.

Той напомни, че сигурно българите са имали подобно разделено мнение и за бъдещето на Панама през 1989 г., но тогава не е имало социални мрежи. ОЩЕ: "За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО)