България не е била толкова богата от хан Аспарух насам

Думите от заглавието са на бившия вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в студиото на bTV. Комуникацията за еврозоната е най-слабото звено за последните 20 години. България избра посоката на безумно и необмислено харчене – като шофиране с над 200 км/ч по магистралата, посочи Василев. Държавата трябва да се върне към своята нормалност – да харчим по-малко от 40% от БВП, да няма бюджетни дефицити, да се намалят разходите и да няма увеличение на данъците, призова той. Още: Еврото не е марсианска валута: Николай Василев за ползите от смяната на лева с евро

По думите му най-после България е част от клуба на първокласните европейски държави. Василев обясни, че вече е пазарувал в евро – всичко било спокойно, отлично и хората били спокойни с въвеждането на еврото.

Българите са свикнали с еврото - пътуват, учат, работят

Снимка: iStock

Според него България трябваше да влезе в еврозоната през 2009 година. Много дълги години изгубихме, но никоя държава не е била по по-подготвена от България за еврото. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат и работят. Еврото не е някаква бразилска валута, която въвеждане, посочи Николай Василев.

„Хора, които не са икономисти си въобразяват неща, които не са верни. В България има над 100 000 търговски обекта и се продават над 100 000 стоки и услуги. Цялостно икономистите не видяха забележима инфлация от 21 европейски държави, които приеха еврото за валута. Да плашим хората с 3-4-5% инфлация, не е толкова страшно“, коментира бившият вицепремиер. Неговата прогноза за 2026 г. е двуцифрен ръст на заплатите с ниска инфлация.

Според него няма държавата какво да се меси в ценообразуването.

Николай Василев не отписва 51-ото Народно събрание и възможността да се състави ново редовно правителство. Той е на мнение, че в един кабинет могат да влязат ГЕРБ, ПП-ДБ и „Има такъв народ“ без участието на ДПС-Ново начало.

