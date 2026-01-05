Спорт:

05 януари 2026, 06:00 часа 253 прочитания 0 коментара
България си взима последно сбогом с великия Димитър Пенев

Днес от 10:00 часа България си взима последно сбогом с най-великия български футболен треньор и знаменит футболист Димитър Пенев, който почина на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст. Поклонението пред легендата на ЦСКА и треньор на четвъртите в света от САЩ'94 ще се състои на Националния стадион "Васил Левски" в София. Церемонията ще е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом със Стратега.

Самото поклонение ще се случи на пистата пред Сектор А, като влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26, а изходът – през Вход 1 на стадиона. Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега. При неблагоприятни метереологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.

Още на 3 януари, веднага след новината за неговата кончина, от ЦСКА оформиха възпоменателен кът в памет на Пенев пред централния вход на ст. „Българска армия“, където всеки може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен. Малко по-късно от ЦСКА съобщиха, че името на детско-юношеската школа на клуба ще носи името на Пенев в негова памет.

Иначе на стадион "Васил Левски" се очаква да дойде и целият отбор на ЦСКА, предвождан от старши треньора Христо Янев. "Червените" отмениха първата си тренировка за 2026, тъй като съвпадаше с поклонението пред Пенев. Играчите и треньорският щаб ще се съберат на базата на Панчарево в понеделник сутрин, а оттам ще се насочат към поклонението на стадион "Васил Левски".

На поклонението се очаква да дойдат и още десетки знакови личности за българския футбол, като Actualno.com ще ви направи съпричастни с пряко видео предаване от стадиона в нашата Facebook страница.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
