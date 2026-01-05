След най-голямата кражба на социални помощи в Англия: От задигнатите над 53 млн. паунда ще бъдат върнати едва 2 млн.

Петимата българи, осъдени за най-голямата измама със социални помощи във Великобритания за над 53 млн. паунда, ще върнат едва 2 млн. Това стана ясно от ново дело, водено от Кралската прокуратура за конфискация на имущество. Разследването показа, че осъдените са действали като посредници за стотици други лица, които са подавали фалшиви искания за социални помощи – общо над 6 000 случая. Самите осъдени нямат значително имущество или налични банкови сметки, което ограничава възможността да бъдат иззети по-големи суми.

Най-голямата част от върнатите средства, около 750 000 паунда, ще дойде от Галина Николова и Стоян Стоянов, докато останалите ще върнат значително по-малки суми, съобщи кореспондентът на Нова телевизия в Обединеното кралство. Петимата са с ефективни присъди между 3 и 8 години, но четирима от тях вече са на свобода съгласно британското законодателство, което позволява освобождаване след излежаване на половината от присъдата. Те все още се намират на британска територия и ще бъдат депортирани след приключване на процедурите по конфискация.

Петият, считан за организатор на схемата, Гюнеш Али, все още излежава присъда от 7 години и 3 месеца, тъй като е арестуван по-късно и екстрадиран към Великобритания.

Разследващите посочват, че става въпрос за схема с потенциално много по-голям размер, като някои оценки сочат източени средства над 200 млн. паунда. Схемата е започнала да се разплита след сигнал от полицейски служител в Сливен, който забелязал рязко забогатяване на жители в ромски квартал.

В момента Кралската прокуратура приключва делото с наличните открити средства, които ще бъдат върнати на британската хазна, а осъдените ще бъдат депортирани след приключване на административните процедури.