Във ВАР са чертали линии на ръка за отменения гол на Барселона

13 февруари 2026, 10:34 часа 406 прочитания 0 коментара
Вчера, на 12 февруари, се изигра първият полуфинален мач между Атлетико Мадрид и Барселона за Купата на Краля. „Дюшекчиите“ разгромиха каталунците с 4:0, като всички голове паднаха през първото полувреме. В 52-рата минута Пау Кубарси върна един гол за Барселона, но беше отменен заради засада от главния съдия. Тогава дойде странният момент в мача. Рутинната проверка от ВАР на засадата отне над 6 минути.

Линиите за засадата са били чертани на ръка

Оказва се, че Системата за полуавтоматично определяне на засада е отказала да работи поради „висока плътност на футболисти в кадър“. Затова линиите са били начертани на ръка. Техническата комисия на съдиите в Испания излезе с официална позиция по случая: „При оценката на ситуацията и в съответствие с протокола, екипът на ВАР извърши анализ с помощта на полуавтоматичната система за определяне на засада (SAOT).

Забавянето е по изключение

По време на анализа беше установена неизправност в моделирането поради високата плътност на футболисти в кадъра. След като се опита да калибрира симулацията и се увери, че това е невъзможно, екипът на ВАР, следвайки установената процедура, ръчно начерта линиите на засадата, за да вземе окончателно и правилно решение. Поради тази причина – по изключение – процесът на проверка отне повече време от обичайното, а реконструкцията на епизода не можа да бъде показана в излъчването, тъй като SAOT не функционираше“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
