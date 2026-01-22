Фенове на Манчестър Юнайтед готвят протест срещу Джим Ратклиф и семейство Глейзър

Фен групата на Манчестър Юнайтед „1958“ очаква над 6000 привърженици да протестират срещу собствениците на клуба преди следващия им домакински мач. Настоява се за недоволство както срещу сър Джим Ратклиф, така и срещу семейство Глейзър, предава ДПА. Американското семейство се сблъсква с гнева на феновете, откакто придоби контролния пакет акции на „Олд Трафорд“ по „спорен“ начин през 2005 година. Ратклиф стана съсобственик през февруари 2024 година и напоследък е подложен на все по-голям обстрел.

Протест срещу семейство Глейзър и Ратклиф

Групата очаква „доста над очакваните 5000-6000, които маршируваха мирно срещу Арсенал миналия май“ и „най-големият протест срещу собствениците на Манчестър Юнайтед, за първи път официално насочен и към сър Джим Ратклиф“. „Джим Ратклиф избра да си легне с Глейзър и според нас помага да се задържат на власт“, каза говорител на „1958“.

Говорителят продължи: „Двадесет и една години дългове, лошо управление и финансова алчност са твърде много. Стига толкова. Няма да бъдем съучастници. Джим Ратклиф, ти избра своята страна и тя не е наша. Сега стоиш рамо до рамо с Глейзър. Не си спасител. За мнозина изглеждаш като клоун, който се лута от едно бедствие към друго, безнадеждно неспособен да се справи в една от най-великите футболни институции в света, обожавана от милиони. Обещаха ни най-добрите в класа, но за нас клубът е посмешище, наподобяващо цирк, и това включва новия дизайн на стадиона.“

През годините „1958“ организира различни протести и обяви планове за мача с Фулъм след уволнението на Рубен Аморим след 14 неубедителни месеца начело. Отзивите от феновете накараха групата да отложи плановете за протест в първия ден на сезона, но потвърди, че демонстрацията срещу Фулъм ще се проведе, въпреки че Майкъл Карик започна мандата си с впечатляваща победа в дербито срещу Манчестър Сити.

