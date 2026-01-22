Ман Юнайтед бележи рекорден срив по приходи, Ливърпул за пръв път е номер 1 в Англия

Английският гранд Манчестър Юнайтед отбеляза рекорден спад в класацията по приходи на финансовата компания "Делойт", а Ливърпул за първи път в 29-годишната история на Deloitte Football Money League е клубът с най-високи печалби в Англия. Мърсисайдци все пак са далеч от водещите отбори в света Реал Мадрид и Барселона.

Манчестър Юнайтед отстъпи върха на Ливърпул по приходи в Англия

Юнайтед бе пример за комерсиални успехи във футбола в продължение на десетилетия и бяха първенци в десет от 29 издания на Deloitte Football Money League, но това се случи за последно през 2017, пише АП. В момента "червените дяволи" са осми за 2026 с годишен оборот 793.1 милиона евро.

Причина за срива на Юнайтед е най-вече отсъствието на клуба от Шампионската лига, в резултат на което те са получили 52 милиона евро по-малко от телевизионни права - 206 милиона. Въпреки че "червените дяволи" все пак бележат ръст от 3%, техният спад в класацията ще продължи и догодина, тъй като те пропуснаха да се класират и за другите два континентални турнира за настоящия сезон.

"Най-големите марки на пазара трябва постоянно да разширяват влиянието си, да предлагат на феновете повече в дните с мачове и в тези без футбол. Те се превръщат в притегателна сила в 365 дни от годината. Юнайтед тепърва започва да върви по този път и главната причина са информациите за инвестиции в стадиона", заяви за АП Тим Бридж, лидер на звеното за спортен бизнес към "Делойт".

Реал Мадрид е лидер в световния футбол по приходи

"Ако се върнем назад десетина или 15 години, Манчестър Юнайтед бе лидер в тази индустрия. Те печелеха повече от всички други и бяха пример за подражание. Сега това е различно, но те продължават да имат шанс, защото може би все още са най-голямата футболна марка. Ако извлекат максимума от това, те пак могат да бъдат в челото", продължава той.

"За подобно нещо обаче е нужна инфраструктура. Индустрията еволюира и клубовете трябва бъдат иновативни в отношенията им с феновете. В Юнайтед явно го правят, защото има информации за нов стадион. Да, това се случва след Реал Мадрид и Барселона, но не е твърде късно", завършва Бридж.

Юнайтед не просто загуби водещата си позиция в Deloitte Football Money League, а и се смъкна на четвърто място сред английските клубове зад Ливърпул, Манчестър Сити и Арсенал. Лидер е испанският колос Реал Мадрид, който е първи в историята с годишни приходи от над 1 милиард евро с 1.161 милиарда. След Мадрид е Барселона, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен.

Петото място е за Ливърпул със 7% увеличение на приходите в дни без мачове. Манчестър Сити пък е шести, което е най-ниското класиране на клуба от Ковид пандемията.

