Ференцварош – Лудогорец: Кога и къде да гледаме двубоя от Лига Европа?

06 ноември 2025, 10:14 часа 467 прочитания 0 коментара
Шампионът на България Лудогорец гостува днес на унгарския Ференцварош в мач от четвъртия кръг от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. "Орлите" се намират на 26-то място във временното класиране, докато 24-тата е последната позиция, която дава право на участие в елиминациите. Унгарците са на другия полюс - те ще опитат да продължат серията си без загуба срещу разградчани.

Ференцварош – Лудогорец: Начален час и ТВ

В последния си двубой в Лига Европа Ференцварош победи с 3:2 като гост австрийския РБ Залцбург и на този етап заема 7-мото място във временното класиране. В унгарското първенство "зелените орли" триумфираха с 4:1 над МТК Будапеща в събота.

Лудогорец записа поражение в последния си мач в Лига Европа, след като отстъпи с 3:2 като гост пред швейцарския Йънг Бойс. В Първа лига „орлите“ също не бяха убедителни, като записаха нулево равенство с Черно море във Варна. Така се отдалечиха на 11 точки от първия Левски.

Ференцварош срещу Лудогорец

В колко часа започва мачът между Ференцварош и Лудогорец?

Мачът между Ференцварош и Лудогорец е част от късната програма на Лига Европа тази вечер. Двубоят ще стартира в 22:00 часа българско време като ще се проведе на стадион „Групама арена“ в столицата на Унгария - Будапеща.

Коя телевизия ще предава двубоя между Ференцварош и Лудогорец?

Двубоят между Ференцварош и Лудогорец ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата, е bTV Action. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Аctualno.com.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Ференцварош
