Футболна интернет звезда пристигна в София, срещна се с Терзиев и предизвика фурор (ВИДЕО)

Един от най-популярните стриймъри в света IShowSpeed пристигна в София и предизвика фурор в центъра на столицата. Дарън Уоткинс-младши, както е истинското име на интернет сензацията, се срещна с кмета Васил Терзиев, който му подари топка с автограф на легендата Христо Стоичков.

IShowSpeed just walked on fire as part of Bulgarian tradition 😭

pic.twitter.com/UlV2HKDkN6