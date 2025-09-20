Глътка въздух за Аморим! Юнайтед изстрада триумф над Челси в огнено дерби с два червени картона

Английският гранд Манчестър Юнайтед си взе глътка въздух от разочароващите резултати под ръководството на Рубен Аморим, постигайки изстрадана победа над Челси с 2:1 като домакин в голямото дерби от 5-ия кръг на Висшата лига. Срещата на "Олд Трафорд" бе белязана от два червени картона - по един и за двата тима, но този за Челси се оказа по-решаващ, тъй като дойде още в самото начало на срещата и наклони сериозно везните в полза на "дяволите".

10 от Манчестър Юнайтед победиха 10 от Челси на "Олд Трафорд"

След само пет минути игра Роберт Санчес от състава на Челси си изкара директен червен картон и вгорчи срещата за Енцо Мареска. Треньорът на "сините" веднага направи две смени. Въпреки това Юнайтед бързо се възползва от числовото си преимущество на терена, като в 14-ата минута Бруно Фернандеш успя да се разпише. В средата на първата част Мареска направи и трета смяна, като извади Коул Палмър заради контузия.

В 37-ата минута и Каземиро успя да се разпише, за да направи резултата 2:0. Бразилецът обаче си изкара втори жълт картон в добавеното време на първата част и бе изгонен, за да изравни двата състава за втората част. Челси използва това през второто полувреме и притисна сериозно домакините, които не убедиха, че могат да затворят мача. "Сините" обаче намалиха изоставането си едва в 80-ата минута чрез Трево Чалоба.

До края Челси държеше Юнайтед под напрежение, но не съумя да вкара втори гол. Така Юнайтед записа втората си победа през сезона и вече е 9-ти със 7 пункта. Челси пък записа първата си загуба през кампанията, като остава на 6-то място с 8 точки.

