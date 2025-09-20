Войната в Украйна:

Глътка въздух за Аморим! Юнайтед изстрада триумф над Челси в огнено дерби с два червени картона

20 септември 2025, 21:37 часа 354 прочитания 0 коментара
Глътка въздух за Аморим! Юнайтед изстрада триумф над Челси в огнено дерби с два червени картона

Английският гранд Манчестър Юнайтед си взе глътка въздух от разочароващите резултати под ръководството на Рубен Аморим, постигайки изстрадана победа над Челси с 2:1 като домакин в голямото дерби от 5-ия кръг на Висшата лига. Срещата на "Олд Трафорд" бе белязана от два червени картона - по един и за двата тима, но този за Челси се оказа по-решаващ, тъй като дойде още в самото начало на срещата и наклони сериозно везните в полза на "дяволите".

10 от Манчестър Юнайтед победиха 10 от Челси на "Олд Трафорд"

След само пет минути игра Роберт Санчес от състава на Челси си изкара директен червен картон и вгорчи срещата за Енцо Мареска. Треньорът на "сините" веднага направи две смени. Въпреки това Юнайтед бързо се възползва от числовото си преимущество на терена, като в 14-ата минута Бруно Фернандеш успя да се разпише. В средата на първата част Мареска направи и трета смяна, като извади Коул Палмър заради контузия.

Още: Брайтън спъна претендент за титлата! Лийдс даде 3 минути на Груев, а Палас набра скорост за Ливърпул (резултати)

Манчестър Юнайтед - Челси

В 37-ата минута и Каземиро успя да се разпише, за да направи резултата 2:0. Бразилецът обаче си изкара втори жълт картон в добавеното време на първата част и бе изгонен, за да изравни двата състава за втората част. Челси използва това през второто полувреме и притисна сериозно домакините, които не убедиха, че могат да затворят мача. "Сините" обаче намалиха изоставането си едва в 80-ата минута чрез Трево Чалоба.

До края Челси държеше Юнайтед под напрежение, но не съумя да вкара втори гол. Така Юнайтед записа втората си победа през сезона и вече е 9-ти със 7 пункта. Челси пък записа първата си загуба през кампанията, като остава на 6-то място с 8 точки.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ливърпул пак трепери, но отказа Евертън и продължава без грешка във Висшата лига!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Челси Манчестър Юнайтед Висша лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес