Войната в Украйна:

Брайтън спъна претендент за титлата! Лийдс даде 3 минути на Груев, а Палас набра скорост за Ливърпул (резултати)

20 септември 2025, 19:06 часа 113 прочитания 0 коментара
Брайтън спъна претендент за титлата! Лийдс даде 3 минути на Груев, а Палас набра скорост за Ливърпул (резултати)

Английският гранд Тотнъм, който имаше солидно трансферно лято и е считан за един от претендентите за титлата във Висшата лига, допусна грешна стъпка при визитата си на Брайтън от четвъртия кръг на сезон 2025/26. "Шпорите", които влязоха в кръга с равен брой точки с Арсенал и с 3 точки пасив от лидера Ливърпул, не успяха да победят "чайките", завършвайки при резултат 2:2 на стадион "Амекс".

Тотнъм избегна загуба при визитата си на Брайтън

Всъщност Тотнъм може да е доволен на точката, тъй като тимът бе на прага да загуби срещата. Минте и Аяри дадоха ранен аванс на Брайтън още до 31-вата минута, а Ришарлисон върна един гол в края на полувремето. След почивката Тотнъм се затрудни сериозно в отбелязването на втори гол, като едва в 81-ата минута Ван Хеке си вкара автогол за крайното 2:2. Така Тотнъм излезе временно на второ място с 10 точки - на 5 от Ливърпул, който пак победи трудно.

Педро Поро

Лийдс победи със скромно участие на Илия Груев

В другите изиграни мачове от кръга Лийдс на Илия Груев победи Уулвърхямптън с 3:1 като гост, но българският национал получи едва три минути за изява, влизайки в игра в 92-ата минута. В миналия кръг Груев въобще не записа минути. А Лийдс се нуждаеше от обрат, след като Крейчи откри за "вълците" в 8', преди Калвърт-Люин, Щах и Окафор да направят пълен обрат още до почивката.

Палас остава без загуба преди шампионатния двубой с Ливърпул

Носителят на ФА Къп и Къмюнити Шийлд Кристъл Палас пък успя да победи градския си съперник Уест Хям с 2:1 като гост. Матета се разписа през първото полувреме, а след почивката Боуен изравни за "чуковете". Мичъл обаче вкара втори гол за "орлите" в средата на втората част и донесе втора победа на отбора от началото на сезона. Палас остава без загуба в пет мача и заема временно четвърто място с 9 точки, а в следващия кръг приема Ливърпул.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Резултати от 5-ия кръг на Висшата лига

  • Ливърпул 2:1 Евертън
  • Брайтън 2:2 Тотнъм
  • Бърнли 1:1 Нотингам
  • Уест Хям 1:2 Кристъл Палас
  • Уулвърхямптън 1:3 Лийдс
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Висша лига Тотнъм Брайтън
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес