Брайтън спъна претендент за титлата! Лийдс даде 3 минути на Груев, а Палас набра скорост за Ливърпул (резултати)

Английският гранд Тотнъм, който имаше солидно трансферно лято и е считан за един от претендентите за титлата във Висшата лига, допусна грешна стъпка при визитата си на Брайтън от четвъртия кръг на сезон 2025/26. "Шпорите", които влязоха в кръга с равен брой точки с Арсенал и с 3 точки пасив от лидера Ливърпул, не успяха да победят "чайките", завършвайки при резултат 2:2 на стадион "Амекс".

Всъщност Тотнъм може да е доволен на точката, тъй като тимът бе на прага да загуби срещата. Минте и Аяри дадоха ранен аванс на Брайтън още до 31-вата минута, а Ришарлисон върна един гол в края на полувремето. След почивката Тотнъм се затрудни сериозно в отбелязването на втори гол, като едва в 81-ата минута Ван Хеке си вкара автогол за крайното 2:2. Така Тотнъм излезе временно на второ място с 10 точки - на 5 от Ливърпул, който пак победи трудно.

Лийдс победи със скромно участие на Илия Груев

В другите изиграни мачове от кръга Лийдс на Илия Груев победи Уулвърхямптън с 3:1 като гост, но българският национал получи едва три минути за изява, влизайки в игра в 92-ата минута. В миналия кръг Груев въобще не записа минути. А Лийдс се нуждаеше от обрат, след като Крейчи откри за "вълците" в 8', преди Калвърт-Люин, Щах и Окафор да направят пълен обрат още до почивката.

Палас остава без загуба преди шампионатния двубой с Ливърпул

Носителят на ФА Къп и Къмюнити Шийлд Кристъл Палас пък успя да победи градския си съперник Уест Хям с 2:1 като гост. Матета се разписа през първото полувреме, а след почивката Боуен изравни за "чуковете". Мичъл обаче вкара втори гол за "орлите" в средата на втората част и донесе втора победа на отбора от началото на сезона. Палас остава без загуба в пет мача и заема временно четвърто място с 9 точки, а в следващия кръг приема Ливърпул.

Резултати от 5-ия кръг на Висшата лига

Ливърпул 2:1 Евертън

Брайтън 2:2 Тотнъм

Бърнли 1:1 Нотингам

Уест Хям 1:2 Кристъл Палас

Уулвърхямптън 1:3 Лийдс