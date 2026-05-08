Голям пробив: Милан обвърза роден талант в дългосрочен план

Българският юношески национал Валери Владимиров е на крачка от голям пробив в професионалния футбол. Според информация на Tuttomercatoweb.com, централният защитник се подготвя да подпише първия си професионален контракт с италианския гранд Милан. Очаква се споразумението да бъде официализирано на 5 юни, когато бранителят навършва 18 години.

Очаква се Владимиров да подпише с Милан за три години с опция за удължаване с още две

Владимиров вече се утвърди като ключова фигура в "Примаверата" на "росонерите", демонстрирайки зрялост и стабилност, които не останаха незабелязани от треньорския щаб. Италианските медии съобщават, че договорът ще бъде за срок от три години с опция за удължаване с още две. Това е ясен сигнал за дългосрочното доверие, което клубът гласува на българина. Още през ноември той записа неофициален дебют за представителния тим в контролна среща срещу Виртус Ентела, а от следващия сезон се очаква да бъде постоянна част от групата на първия отбор.

Още: Престижно: Българин попадна в състава на италиански гранд за Суперкупата

В контекста на кампания, в която Милан се бори за връщане на водещите си позиции в Серия А, "росонерите" променят стратегията си, залагайки на подмладяване на тима. Италианските медии прогнозират, че българинът няма просто да запълва бройката в тренировъчния процес, а ще получи реален шанс за изява в официални срещи през следващия сезон. С оглед на тактическите експерименти на Алегри и прехода към по-динамичен стил на игра, физическото присъствие на Владимиров се разглежда като ключов актив за защитата на миланския гранд.

Още: Изключително! 17-годишен българин дебютира за мъжкия отбор на Милан, игра с Пулишич и Лофтъс-Чийк