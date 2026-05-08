Дебютантите на европейски финал ще спорят за трофея в Лига на конференциите

Дебютантите на европейски финал Кристъл Палас и Райо Валекано ще премерят сили в спора за трофея в Лига на конференциите. "Орлите" елиминираха Шахтьор Донецк с две победи и общ резултат 5:2. Испанският тим се справи със Страсбург в двугия полуфинал, като постигна два успеха с по 1:0. Финалната среща е в Лайпциг на 27 май.

Педро Енрике от Шахтьор си вкара автогол в 25-ата минута, но малко по-късно Шахтьор възстанови равенството с попадение на Егиналдо. В 52-рата минута Исмаила Сар донесе победата на състава, воден от Оливер Гласнер. Под ръководството на австрийския специалист Кристъл Палас спечели ФА Къп през миналия сезон, което беше първи значим трофей в цялата история на клуба. Последва триумф и за "Къмнити Шийлд" през лятото, а сега "орлите" имат шанс и за европейско отличие.

3 - Crystal Palace are only the third English club to reach the final in their first ever season in major European competition, after West Ham United in the 1964-65 Cup Winners' Cup and Newcastle United in the 1968-69 Inter-Cities Fairs Cup. Landed. pic.twitter.com/xvcIuCFRvJ — OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2026

За първи път в историята си Райо Валекано се класира за финал в европейските клубни турнири. Испанците елиминираха на полуфиналите Страсбург. Реваншът във Франция завърши 1:0 в полза на Райо, който спечели със същия резултат и първия мач у дома. Попадението реализира Алемао в 42-рата минута. Бразилецът беше точен и в двубоя на "Вайекас". Страсбург можеше да стигне до изравняване в добавеното време, когато Хулио Енсисо пропусна дузпа.

