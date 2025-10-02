Голяма звезда отпадна от националния отбор на Бразилия: трима от Реал се завръщат

Националният селекционер на Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка с играчи, които ще вземат участие в предстоящите мачове на „Селесао“. Те ще изиграят две приятелски срещи по време на паузата за националните отбори – гостувания на Южна Кореа и Япония. Според информация на „Ройтерс“, Неймар остава извън групата за мачовете заради контузия. Но за негова сметка Анчелоти е повикал двете бразилски звезди на Реал Мадрид – Винисиус Жуниор и Родриго.

Винисиус пропусна последните два мача на Бразилия, а Родриго не е играл от март

Голмайстор номер едно на Бразилия все още не е готов да се завърне на терена, след като разкъса мускул на бедрото миналия месец. Очаква се той да може да се завърне в игра през ноември. Татко Карло не повика Винисиус за последните два мача от световните квалификации на „Селесао“. Тогава те победиха Чили с 3:0 и загубиха от Боливия с 0:1. Родриго, от своя страна, не е играл за националния отбор от месец март насам. Третият играч на Реал Мадрид, който се завръща, е защитникът Едер Милитао. Заради контузия на коляното той пропусна по-голямата част от миналия сезон.

Това не е финалният състав на Анчелоти за Мондиал 2026

Други отсъстващи поради контузия са вратарят Алисон (Ливърпул), нападателят Рафиня (Барселона) и защитникът Маркиньос (ПСЖ). Анчелоти каза, че този състав е далеч от онзи, който иска да вземе на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико: „Ясно е, че много от тези играчи ще бъдат в състава за Световната купа, но със сигурност трябва да се вземат под внимание и отсъстващите заради контузии. Това ще бъде една добра възможност за останалите да покажат качествата си“.

