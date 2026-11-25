Ливърпул ще бъде без нидерландските национали Коди Гакпо и Райън Гравенберх при гостуването на Брюж в Шампионска лига. Това съобщи самият мениджър на "червените" Андони Ираола. Гравенберх вече пропусна три мача за мърсисайдци с фрактура на петата и все още не е готов за игра. А Гакпо пропусна разгрома с 4:0 над Манчестър Юнайтед, който беше и първият мач за Ливърпул след паузата за националните отбори.

Андони Ираола: "Очаквахме да не играе"

"Коди има мускулна травма в прасеца. Не е нещо сериозно, но ние очаквахме да не играе. Той няма да бъде на линия и през уикенда за мача с Евертън", посочи Ираола на пресконференцията преди срещата. "При Райън е по-трудно да се каже кога ще може да играе. Той все още има болки, а травми като неговата могат да се окажат опасни. Опитваме се да му осигурим най-добрия начин за възстановяване", добави още Ираола.

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Ливърпул има 3 победи в Шампионска лига

Ливърпул е на осмо място във временното класиране в Шампионската лига с 9 точки от 4 мача. "Червените" записаха три победи и едно поражение в мачовете си до момента. Във Висшата лига мърсисайдци са на четвърто място, след като се наложиха над Манчестър Юнайтед. Те спечелиха 21 точки в от първите си 11 мача в английския елит - 6 победи, 3 равенства и 2 загуби.

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