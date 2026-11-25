Русия увеличава политическата, икономическата и военната зависимост на Абхазия и Южна Осетия, създавайки условия за евентуалното им присъединяване към Руската федерация по маниера на т.нар. ДНР и ЛНР (Донецка и Луганска народна република - сепаратистките формирования, които режимът на руския диктатор Владимир Путин създаде, за да спре завоя на Украйна към ЕС и НАТО). Това се посочва в доклад на Службата за държавна сигурност на Грузия от 2025 г., който сега беше обсъден в грузинския парламент, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA.
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За да прибере окончателно двете грузински провинции, които още през 2008 година руската армия де факто откъсна, Москва използва финансови и икономически лостове, опростявайки издаването на руски паспорти и шофьорски книжки, разширявайки транспортните връзки и провеждайки дезинформационни кампании. Абхазия и Южна Осетия се отделиха от контрола на Тбилиси след боеве в началото на 90-те години на XX век. През 2008 г., след войната си с Грузия, Русия ги посочи за независими и установи военни бази там. Грузия и повечето страни по света не признават двете територии за независими държави.
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Georgian intelligence: Russia is preparing the ground for the annexation of Abkhazia and South Ossetia. Russia is increasing Abkhazia's and South Ossetia's political, economic and military dependence, creating conditions for their possible incorporation into Russia. This is stated in a 2025 report by Georgia's State Security Service, which was discussed in parliament. Moscow is using financial and economic leverage, simplifying the issuance of Russian passports and driving licences, expanding transport links and conducting disinformation campaigns. Abkhazia and South Ossetia broke away from Tbilisi's control following armed conflicts in the early 1990s. In 2008, following its war with Georgia, Russia recognised their independence and established military bases there. Georgia and most countries around the world do not recognise the two territories as independent states.— NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026
И на този фон, руският външен министър Сергей Лавров обяви, че страната му е заинтересована от нормализация на отношенията с Грузия "по този въпрос". Това е на фона на огромните протести в страната, след като тя беше овладяна от проруски сили, зад които стои Бидзина Иванишвили - ОЩЕ:
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Russia's Foreign Minister Lavrov: We are interested in normalizing relations with Georgia. I welcome the recent statement by the Georgian foreign minister that there is no need to be afraid of contacts with the Russian Federation. I believe this is a pragmatic approach that serves both the interests of the Georgian people and our relations with Georgia.— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026