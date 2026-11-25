Легендарният мениджър Пеп Гуардиола призова Кристиано Роналдо и португалския национален отбор да изгладят различията си, за да може нападателят да получи подобаващо изпращане. Гуардиола смята, че играч с толкова историческо значение заслужава да си тръгне през парадния вход, а не на фона на продължаващо напрежение. В разговор за YouTube канала на бразилската легенда Ромарио, бившият треньор на Манчестър Сити, Байерн Мюнхен и Барселона изрази убеждението си, че настоящата ситуация изисква общи усилия, за да завърши всичко по добър начин.

Пеп Гуардиола: "Тази ситуация трябва да бъде поправена"

Гуардиола е на мнение, че това трябва да бъде направено в името на наследството, което футболистът оставя след себе си. Опитният треньор подчерта, че начинът, по който Роналдо си тръгва, трябва да отговаря на този негов статут. "Португалската футболна федерация трябва да осигури достоен край на кариерата на Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо не бива да напуска португалския национален отбор по този начин. Не могат да го оставят да си тръгне така", заяви Гуардиола.

"Има изключителни футболисти и Кристиано Роналдо е един от тях. Затова тази ситуация трябва да бъде поправена. Дали ще я поправят или не - това не е моя работа, но те задължително трябва да го направят. Постигнатото от него във футболния свят заслужава различен завършек. И двете страни трябва да положат усилия, за да гарантират подобаващо изпращане. Кристиано Роналдо заслужава да си тръгне по свои собствени правила", каза още Пеп Гуардиола.

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"Той също трябва да поеме инициативата"

Същевременно той отправи послание към петкратния носител на Златната топка да направи крачка към разбирателство, така че фокусът да остане изцяло върху неговите постижения. "Трябва да има празненство, на което той да почувства обичта на сънародниците си, а от той също трябва да поеме инициативата и да каже: "Нека оставим миналото зад гърба си". Не бива за една цяла кариера да се съди въз основа на месец или два, нито заради разногласие или недоразумение с един или двама души. Великите играчи - онези, които наистина са били на върха, заслужават да си тръгнат през главния вход. Той е бил изключително важна фигура - ​​не само за себе си, но и за Португалия, за бъдещите поколения португалски футболисти", отбеляза Гуардиола.

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