В Барселона може да станем свидетели на интересни изходящи трансфери, като някои от футболистите не влизат в плановете на треньора Ханзи Флик по една или друга причина. Един от играчите с несигурно бъдеще в каталунския гранд е Жул Кунде. А според "Мундо Депортиво", той е закъснял за една от срещите на отбора, което е предизвикало недоволството на немския специалист. Така около съдбата на Кунде се повдигат още повече въпросителни.

Жул Кунде е закъснял за среща на отбора

Барселона вече е в Азебрайджа, където ще гостува на местния Сабах в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Каталунците вече проведоха последната си тренировка в Баку, но Ханзи Флик е искал да проведе среща с футболистите си. Според източниците, Жул Кунде се е присъединил последен към съотборниците си, които вече са се били събрали около Флик. Немският специалист е погледнал с неодобрение закъснелия Кунде. Това не е първо подобно провинение на французина, като той вече е губил титулярното си място заради закъснение.

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В Барселона са готови да продадат Кунде

Но позицията н Жул Кунде в Барселона е много по-сложна. Той загуби титулярното си място в състава на Ханзи Флик окончателно още през миналия сезон. Защитникът сам призна, че това се дължи на слабата му форма. От началото на настоящата кампания Кунде е бил титуляр в едва 4 от 17 възможни срещи за Барселона. 5 от тях французинът пропусна заради контузия в глезена. А преди около месец излязоха и първите информации, че каталунците са готови да се разделят с Жул Кунде. Според специализирания сайт "transfermakrt", оценката му се равнява на 55 милона евро.

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