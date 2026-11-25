Френският гранд Олимпик Марсилия не започна добре сезона си, като в даден период се намираше в зоната на изпадащите във френската Лига 1. Сега марсилци се съвзеха и вече са високо в класирането на елита. Но в Лига Европа те все още са на 31 място - позиция, която не дава право на участие в елиминационната фаза. За Марсилия предстои мач с българския Левски, а новият капитан на отбора Тимъти Уеа даде интервю пред биртанското издание "Гардиън".

Тимъти Уеа: "Работих много тук"

На първо място Тимъти Уеа говори за новата си роля на капитан на Марсилия: "Когато ми дадоха лентата, ситуацията не беше идеална. Смятах, че е важно да оставят ролята и лидерството на Пиер (Хьойберг). За мен, Пиер си остава основният капитан и го оставям да се изразява. Невероятно чувство е да си смятан за лидер, особено когато това идва от треньора. Работих много тук и фактът, че ме виждат като лидер, способен да води отбора и да продължи да го прави, е чудесен".

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"Когато загубим, всички ни атакуват"

Американецът сподели какво е чувството да бъде футболист на Марсилия: "Много от медиите искат Марсилия да губи. Когато загубим, всички ни атакуват, а когато печелим, никой не ни отдава заслуженото. Марсилия е мразен клуб. Няма нищо по-хубаво да играеш за такъв отбор, когато побеждаваш. Обичам да съм от тази страна, защото това те мотивира, дава ти онзи стремеж и глад, желанието да успееш и да печелиш".

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