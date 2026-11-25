ГЕРБ-Варна се разграничи от отговорността за решението на своите представители в Общинската избирателна комисия (ОИК), гласували за отстраняването на кмета Благомир Коцев. От местната партийна структура заявиха, че комисията е независим орган със собствени правомощия. Така те реагираха на заканата на лидера на партията Бойко Борисов, че ще има санкции заради гласуването срещу варненския кмет.

На брифинг представители на местната организация обявиха, че споделят "политическата оценка на централното ръководство за отстраняването на кмета Благомир Коцев", но същевременно проявяват разбиране към действията на своите представители в ОИК. Още: Борисов крещял на своите за Коцев, готви промяна в закона за ОИК

ГЕРБ-Варна оправда представителите си в комисията

Стоян Петров, който пое координацията на партията в града след отстраняването на Иван Портних от партийния пост, заяви, че членовете на ОИК, излъчени от ГЕРБ, очевидно са имали обективни причини за решението си и носят лична отговорност за него.

Така местната структура на практика се разграничи от възможността да санкционира представителите си за неподчинение на политическата позиция на централното ръководство, което не подкрепя отстраняването на Коцев.

Общинският съветник Биляна Раева също разкритикува решението за свалянето на кмета, като заяви, че то е политически неизгодно за ГЕРБ и останалите системни партии.

"Това решение не е полезно за ГЕРБ и системните партии, прави Коцев мъченик, жертва, светец и пренася фокуса от неговото бездействие към това да съжаляваме политически труп. Изпаднали от властта политици от ПП-ДБ сега възстановяват аурата си", коментира Раева. Още: "ГЕРБ не иска служебна победа": Борисов поиска оставките на членовете на ГЕРБ в ОИК-Варна

Тя защити гласуването на представителите на ГЕРБ в ОИК с аргумента, че "не са имали друг законов вариант", без обаче да обясни какво точно има предвид.