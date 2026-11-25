Китайското посолство в София е изпратило протестна нота до парламента заради допускането на депутата от "Демократична България" Божидар Божанов, че държавно спонсорирани от Пекин хакерски групи могат да стоят зад кибершпионажа срещу български институции. Това става ясно от публикация на съпредседателя на “Да, България” в социалната мрежа Facebook. "Дипломатическо безобразие е посолства да критикуват мнението на народни представители, още повече когато то е експертно обосновано", смята Божанов.

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"Относно разкрития миналата седмица петгодишен кибершпионаж - всеки киберексперт е наясно с казаното от мен. С такава дейност се занимават осносно държавно финансирани хакерски групи от Китай, Русия и Иран. Има множество публични сведения за такива действия от страна на китайски групи, свързани с властта. Това няма да се промени от една нота, а дали в конкретния случай е замесен Китай, Русия или Иран - тази оценка е работа на изпълнителната власт”, пише той.

В първоначалните си коментари той цитираше още Северна Корея. Припомняме, че преди дни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви, че българските държавни институции са били шпионирани в продължение на 5 години от група международни хакери - те са осъществили достъп до над 60 млн. страници документи.

"На база на всички косвени белези и всичко изнесено, а и информация, която имам, това е по-вероятният произход на кибершпионажа, като Китай е на първо място по вероятност, на второ е Русия", посочи веднага след това Божанов.

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Прекомерната реакция на Пекин говори красноречиво

Политическият лидер сега добавя, че прекомерната реакция на китайските власти затвърждава убеждението, че имено Пекин стои зад киберинцидента.

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“На следващото си посещение в Китай българските министри могат да преведат българската поговорка “гузен негонен бяга". Когато правителството явно се е поклонило на Пекин и планира да превърне България във врата за Китай в Европа, изглежда, китайците вече си мислят, че са си у тях и могат да се разпореждат какво да говорят депутати. Грешката с "китайските инвестиции" вече е правена от доста държави в региона и всички съжаляват. Явно Радев иска и България да настъпи мотиката”, предупреди съпредседателят на "Да, България".

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Народният представител ще уведоми МВнР за необходимостта да се защити авторитетът на Народното събрание и да се спазват установените правила.

“Чужди посолства могат да изпращат ноти до български институции единствено чрез МВнР, а не директно. В писмото ще настоявам китайската страна да бъде информирана, че България е демократична страна, в която всички граждани, вкл. народните представители, имат право да изразяват своето мнение свободно. Една нота, макар и от мощна държава като Китай, няма да промени позицията ми. Аз се отчитам пред българските граждани, а не пред посолства”, заключи Божанов.

Хакерските атаки към държавни сайтове у нас продължават