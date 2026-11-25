Бившата звезда на Ливърпул, Манчестър Сити, Челси и Арсенал Рахийм Стърлинг получи 12-месечна условна присъда за опасно шофиране и притежание на райски газ. 31-годишният английски футболист се изправи пред съда в Бейсингстоук в сряда, 25 ноември, след като през май катастрофира със своето Lamborghini. Стърлинг призна вината си по обвиненията, но засега избягва влизането в затвора, тъй като изпълнението на присъдата е отложено за 18 месеца.

Стърлинг вдишвал райски газ зад волана и катастрофирал

Инцидентът е от 28 май 2026 година, когато бившият английски национал шофирал Lamborghini Urus по магистралите M25 и M3 във Великобритания. Според свидетелските показания футболистът се движел опасно между лентите по време на сутрешния час пик, докато вдишвал газ от балон. Един от очевидците дори се опасявал, че поведението му може да доведе до смъртен случай.

Кадри от автомобилна камера показват как автомобилът се отклонява опасно от траекторията си. Впоследствие Стърлинг напуснал магистралата и катастрофирал, като нанесъл сериозни щети по колата си. При пристигането си полицаите открили футболиста в катастрофиралия автомобил с два контейнера с диазотен оксид в скута. Общо шест контейнера с веществото били установени при разследването. Няма пострадали при инцидента и други автомобили не са били замесени.

Още: Бивш английски национал беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние (ВИДЕО)

Две години без книжка и 100 часа общественополезен труд

Още през септември Стърлинг се призна за виновен по обвиненията за опасно шофиране, притежание на диазотен оксид с цел неправомерна употреба и отказ да предостави проба за изследване. Освен условната присъда съдът постанови двегодишна забрана за шофиране и 100 часа безвъзмезден общественополезен труд. Англичанинът ще трябва и да положи отново шофьорски изпит, за да възстанови правото си да управлява автомобил.

Съдия Кърсти Олман отчете, че поведението на Стърлинг е създало сериозна опасност за останалите участници в движението. Като смекчаващи обстоятелства бяха взети предвид липсата на предишни присъди, благотворителната му дейност и предприетите стъпки за лечение на зависимостта му.

Бившият английски национал е без отбор

Стърлинг има 82 мача и 20 гола за националния отбор на Англия, с който достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година и финала на Евро 2020. На клубно ниво той е четирикратен шампион на Висшата лига с Манчестър Сити, а през кариерата си е носил още екипите на Ливърпул, Челси и Арсенал. За последно нападателят игра за Фейенорд в Нидерландия, но след изтичането на краткосрочния му договор остана без клуб.

Още: Челси го разкара, а сега 7 клуба от Шампионска лига го искат