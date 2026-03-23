Голмайстор номер на Атлетико отлита за САЩ

23 март 2026, 16:10 часа
Антоан Гризман е на крачка от финализирането на своето преминаване в американския клуб Орландо Сити. След 481 мача с фланелката на Атлетико Мадрид, голмайстор номер 1 в историята на клуба е готов да поеме към американската Мейджър лийг сокър. Според Marca се очаква в близките няколко дни да подпише двугодишен договор с американския тим.

Орландо Сити е предолжил на 34-годишният французин фланелка с номер 7 - запазената марка на френския национал. Подписването на контракта се очаква да се осъществи още тази седмица. 

Този сезон нападателят добави към сметката си 42 мача във всички турнири, където се разписа 13 пъти и има 4 асистенции.  Антоан Гризман има общо 8 сезона в испанския гранд Атлетико Мадрид. За първи път облича фланелката през 2014 година. С фланелката на националния отбор има общо 137 мача и 44 гола отбелязани гола.

Америка се превръща във все по-желано място за футболистите, а големи имена на европейския футбол като Оливие Жиру, Лео Меси и Кристиан Бентеке. Отборът, с който предстои на Гризман да подпише е на 13 място във временното класиране със серия от 3 поредни загуби. 

Кристин Попова Отговорен редактор
