Спорт:

22 март 2026, 18:50 часа 383 прочитания 0 коментара
Два от английските грандове продължават да затъват във Висшата лига

Лондонските футболни грандове Тотнъм и Уест Хям, които се намират на дъното на таблицата във Висшата лига и се борят за спасени през настоящата кампания, продължават да затъват след нови загуби. "Шпорите" паднаха от Нотингам Форест с 0:3 като домакин, докато "чуковете" загубиха с 0:2 като гост на Астън Вила. Така Тотнъм остава на 17-то място с 30 точки, а Уест Хям е на 18-то място с 29 точки. Най-вероятно тези два отбора ще си оспорват 17-ото място, въпреки че Лийдс и Нотингам също са застрашени от изпадане.

Нови загуби за Тотнъм и Уест Хям

Игор Жезус даде аванс на Нотингам в самия край на първата част. Морган Гибс-Уайт направи 2:0 за Форест в 62-рата минута. В 87-ата минута нигериецът Тайво Авонии направи 3:0. Контузия в тима на Тотнъм получи нападателят Матис Тел, който бе сменен принудително. Нотингам изскочи на 16-о място, като изпревари именно "шпорите".

Ричарлисон

В мача между Вила и Уест Хям, Джон Макгин откри за отбора от Бирмингам в 15-ата минута, Оли Уоткинс направи 2:0 след час и малко игра. Успехът помогна на Астън Вила да се утвърди на четвъртото място в класирането, като вече има пет точки преднина пред Ливърпул, който вчера загуби от Брайтън. Уест Хям е на 18-о място.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Астън Вила Висша лига Тотнъм Нотингам Форест Уест Хям
