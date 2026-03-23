Стотици хиляди евро за предизборна реклама. Кой колко ще получи?

Централната избирателна комисия разпредели близо 313 000 евро под формата на т.нар. "медийни пакети" за участниците в предстоящите парламентарни избори на 19 април. Подкрепата ще бъде насочена към 9 партии, 7 коалиции и един независим кандидат, които по закон нямат право на държавна субсидия.

Механизмът предвижда до 40 000 лева (20 451.68 евро) на участник, като средствата не се изплащат директно на партиите, а се използват за заплащане на медийно отразяване в рамките на предизборната кампания. Идеята е да се осигури поне минимална видимост за по-малките формации в конкуренцията за Народното събрание.

Кой какво ще получи?

Част от участниците обаче няма да получат пълния размер на помощта. Коалицията "Прогресивна България", зад която стои Румен Радев, ще разполага с 13 633.86 евро. Причината е, че една от съставните партии – "ПД Социалдемократи" – е участвала в предходна парламентарна коалиция, която е получавала държавна субсидия.

Подобен е и случаят с "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган, който ще получи 10 225.84 евро. Намалението идва заради участието на "Земеделски народен съюз", който също е бил част от субсидирана коалиция в предишен парламент.

Пълен медиен пакет ще получат редица по-малки партии и коалиции, сред които "Съпротива", "Народна партия Истината и само истината", "Непокорна България", "Партия на зелените", "Пряка демокрация", "България може", "Нация", "Глас народен" и "Движение на непартийните кандидати". Сред коалициите с максимално финансиране са "Моя България", "Трети март", "Синя България", "Сияние" и "Антикорупционен блок".

Сред бенефициентите е и новата партия "България може" на Кузман Илиев, както и формацията "Непокорна България" на бившия лидер на БСП Корнелия Нинова. Пълен пакет ще получат и традиционни малки участници като "Глас народен", които редовно се явяват на избори, но не достигат прага за държавна субсидия.

Единственият независим кандидат с право на подобно финансиране е Тодор Батков-младши, издигнат в района на Смолян. За него сумата е значително по-ниска – 2556.46 евро, съгласно законовите ограничения за инициативни комитети.

Темата за медийните пакети отново предизвика критики. От Института за развитие на публичната среда отбелязват, че при някои формации това е единственият деклариран приход, без реална предизборна активност. Според организацията механизмът, създаден да гарантира равнопоставен достъп до медии, на практика започва да функционира като форма на публично финансиране за определени участници.