Стотици хиляди евро за предизборна реклама. Кой колко ще получи?

23 март 2026, 17:48 часа 263 прочитания 0 коментара
Стотици хиляди евро за предизборна реклама. Кой колко ще получи?

Централната избирателна комисия разпредели близо 313 000 евро под формата на т.нар. "медийни пакети" за участниците в предстоящите парламентарни избори на 19 април. Подкрепата ще бъде насочена към 9 партии, 7 коалиции и един независим кандидат, които по закон нямат право на държавна субсидия.

Механизмът предвижда до 40 000 лева (20 451.68 евро) на участник, като средствата не се изплащат директно на партиите, а се използват за заплащане на медийно отразяване в рамките на предизборната кампания. Идеята е да се осигури поне минимална видимост за по-малките формации в конкуренцията за Народното събрание.

Кой какво ще получи?

Част от участниците обаче няма да получат пълния размер на помощта. Коалицията "Прогресивна България", зад която стои Румен Радев, ще разполага с 13 633.86 евро. Причината е, че една от съставните партии – "ПД Социалдемократи" – е участвала в предходна парламентарна коалиция, която е получавала държавна субсидия.

Подобен е и случаят с "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган, който ще получи 10 225.84 евро. Намалението идва заради участието на "Земеделски народен съюз", който също е бил част от субсидирана коалиция в предишен парламент.

Пълен медиен пакет ще получат редица по-малки партии и коалиции, сред които "Съпротива", "Народна партия Истината и само истината", "Непокорна България", "Партия на зелените", "Пряка демокрация", "България може", "Нация", "Глас народен" и "Движение на непартийните кандидати". Сред коалициите с максимално финансиране са "Моя България", "Трети март", "Синя България", "Сияние" и "Антикорупционен блок".

Сред бенефициентите е и новата партия "България може" на Кузман Илиев, както и формацията "Непокорна България" на бившия лидер на БСП Корнелия Нинова. Пълен пакет ще получат и традиционни малки участници като "Глас народен", които редовно се явяват на избори, но не достигат прага за държавна субсидия.

Единственият независим кандидат с право на подобно финансиране е Тодор Батков-младши, издигнат в района на Смолян. За него сумата е значително по-ниска – 2556.46 евро, съгласно законовите ограничения за инициативни комитети.

Темата за медийните пакети отново предизвика критики. От Института за развитие на публичната среда отбелязват, че при някои формации това е единственият деклариран приход, без реална предизборна активност. Според организацията механизмът, създаден да гарантира равнопоставен достъп до медии, на практика започва да функционира като форма на публично финансиране за определени участници.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
