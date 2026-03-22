Луда драма в Мадрид: 10 от Реал оцеляха в голова фиеста срещу Атлетико!

22 март 2026, 23:56 часа 436 прочитания 0 коментара
Испанският колос Реал Мадрид успя да постигне много трудна победа над градския си съперник Атлетико Мадрид с 3:2 като домакин в столичното дерби от 29-ия кръг на Ла Лига. "Кралете" трябваше да правят обрат в мача, а след това им се наложи да пазят минималния си аванс с човек по-малко в продължение на близо 20 минути, но оцеляха и запазиха шансовете си да се борят за първото място с Барселона.

Реал Мадрид започна срещата изключително настъпателно, с много агресивна преса. Атлетико обаче успя да се измъкне невредим и дори да поведе в резултата през първата част, въпреки че отстъпваше игрово на съперника си. В 33-ата минута Адемола Люкман успя да вкара и даде аванс на отбора на Чоло Симеоне. След почивката обаче Реал стигна до бърз обрат след два гола в рамките на три минути.

Още: Съдийска тесла не спря Барселона срещу съперник от Мадрид, авансът пред Реал набъбна

Винисиус Жуниор изравни в 52-ата минута, реализирайки категорично от дузпа, а малко след това Федерико Валверде успя да отнеме топката от краката на Хименес и да нахлуе в наказателното поле, за да вкара за 2:1. В 66-ата минута обаче Атлетико изравни резултата след невероятен шут на Молина от дистанция. Само шест минути по-късно Винисиус пак се разписа, правейки резултата 3:2.

В 77-ата минута Валверде бе спорно изгонен с директен червен картон, оставяйки отбора на Алваро Арбелоа с човек по-малко. До края Атлетико направи няколко много опасни атаки, като уцели и греда, но така и не успя да се разпише, а впечатление направи, че главният съдия свири последния съдийски сигнал 10 секунди преди изтичането на дадените от него минимални 6 минути добавено време.

В класирането Реал остава на второ място с 69 точки - на четири пункта зад лидера Барселона, като до края на сезона остават девет кръга. Атлетико Мадрид е четвърти с 57 точки - на пункт зад третия Виляреал.

Още: Испански съдия възропта срещу Реал Мадрид: „кралете“ внасят напрежение сред реферите

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Ла лига
