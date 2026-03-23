Унгария - тайният агент на Путин: Европейската комисия търси обяснения от Орбан

Европейската комисия иска от Будапеща да даде официални обяснения по повод взривоопасните твърдения, че унгарският външен министър Петер Сиярто е споделял с Москва информация от поверителни разговори с други държави членки на ЕС. Тези съобщения са „много тревожни“, тъй като доверието между страните членки и институциите на блока е от основно значение за функционирането на ЕС, заяви в понеделник, 23 март, говорителката на Комисията по външни работи Анита Хипер. Тя добави, че ЕК очаква „разяснения“ от унгарското правителство на Виктор Орбан.

Скандалът: Унгария давала достъп на Русия до ЕС години наред?

The Washington Post, цитирайки неназовани настоящи и бивши европейски служители, съобщи, че от години кабинетът в Будапеща тайно предоставял на Русия достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Това е ставало включително чрез съюзници в унгарското правителство и руски хакери, проникнали в мрежите на унгарското външно министерство. Сред тях е и Ференц Фреш, бивш ръководител на Службата за киберзащита на Унгария.

Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров „репортажи на живо за това, което се обсъжда“, както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят.

Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се срещна с диктатора Владимир Путин. Самият той не е отговорил на искане за коментар от страна на медията.

Последните "плодове", които Руската федерация успя да обере от това сътрудничество, са свързани с блокирания от Будапеща заем от ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Новината на WP е поредно доказателство за зависимостта на Орбан и кабинета му от Руската федерация и обратното - колко много Кремъл се нуждае от стабилен "троянски кон" в ЕС: Руското разузнаване предложило фалшив опит за покушение срещу Орбан - на Путин му е важно кой ще спечели изборите в Унгария.

Петер Сиярто отрича

Сиярто отрече написаното в материала. Унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока пък заяви пред Politico следното: „Това са фалшиви новини, които се разпространяват като отчаян отговор на набиращата скорост в предизборната кампания партия „Фидес“ (на унгарския премиер Виктор Орбан - бел. ред.). Но унгарският народ няма да се подведе".

Унгарците ще отидат до урните за решаващи парламентарни избори на 12 април, а проевропейският кандидат Петер Мадяр и неговата партия "Тиса" водят с преднина пред "Фидес". Орбан отдавна обвинява Украйна и Европейския съюз, че се намесвали в изборите в полза на най-големия му опонент - думи, идващи на фона на данните, че Кремъл е активирал троловете си в подкрепа на настоящия премиер: Путин е наредил да се осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен все още не е коментирала твърденията. На въпроса дали тя е наясно с това, заместник-главният говорител на Комисията Ариана Подеста отговори: „Председателят е в Австралия, така че не съм сигурна дали вече е видяла докладите". Фон дер Лайен е на посещение в Австралия, за да подкрепи дългоочаквано търговско споразумение.

Реакциите в блока

Полският министър-председател Доналд Туск същевременно заяви, че тези твърдения „не би трябвало да са изненада за никого“. „Отдавна имахме подозрения за това“, написа той в неделя в X. „Това е една от причините, поради които вземам думата само когато е абсолютно необходимо и казвам точно толкова, колкото е необходимо".

Бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който често присъстваше на заседания на Съвета по външни работи, на които беше и Сиярто, заяви, че още през 2024 г. е бил предупреден, че унгарската страна може да предава информация на Кремъл.

Подозренията за изтичане на информация са довели до разпространението на други формати за обсъждане, които изключват Будапеща, заявиха пред Politico петима европейски служители и дипломати: ЕС се задейства против Орбан, понеже е предател и шпионин на Путин.