Ще гарантираме на България пълна подкрепа за сигурността на Черно море: Кая Калас

23 март 2026, 17:37 часа 368 прочитания 0 коментара
Готови сме да предоставим цялата необходима подкрепа на България и Румъния по отношение на сигурността в Черно море. Това заяви днес върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на Конференцията за сигурност в Черно море, провела се в Кишинев. Черноморският регион е бойно поле за Русия, още от „нахлуването й в Грузия през 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване в Украйна“, каза тя. „Приоритетите са ясни. Трябва да защитим сигурността и свободата на корабоплаване в този жизненоважен регион, да подобрим защитните механизми срещу заплахи, да поддържаме транспортните пътища отворени и да развиваме мобилността, свързаността и готовността“, каза Калас, цитирана от молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. 

Трябва да бъде създаден център за сигурност в региона, по думите й. 

„Ако говорим за сигурност и център за сигурност, това ще бъде първата система за ранно предупреждение в Черно море. Тя ще помогне и за укрепване на инфраструктурата и осигуряване на всички необходими съоръжения. Готови сме да предоставим цялата необходима подкрепа на Румъния и България. Това е и принос за регионалната сигурност в Украйна, Турция и Молдова и те също трябва да бъдат включени“, каза Калас. 

Молдова е домакин на Конференцията за сигурност в Черно море под егидата на Международната платформа за Крим. Срещата е организирана съвместно от министерствата на външните работи и отбраната на Молдова и Украйна, с подкрепата на Европейския съюз.

Елена Страхилова Отговорен редактор
