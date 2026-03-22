Съдийска тесла не спря Барселона срещу съперник от Мадрид, авансът пред Реал набъбна

Отборът на Барселона постигна миниламен успех срещу столичния Райо Валекано с 1:0 като домакин в мач от 29-ия кръг на испанската Ла Лига. Победното попадение за тима на Ханзи Флик отбеляза защитникът Роналд Араухо след удар с глава след корнер на Жоао Кансело. Преди това попадение Рафиня от каталунците направи пропуск, а нарушение срещу Ламин Ямал в наказателното поле не бе отсъдено като дузпа.

В 36-ата минута и Райо Валекано поиска дузпа за нарушение срещу Андрей Рациу, такава не беше отсъдена. През втората част гостите бяха по-агресивни в търсене на изравняване, като близо до такова бе Алваро Гарсия, чийто удар бе спасен от новия испанския национал Жоан Гарсия, а след това пропуска за столичния тим направи и Унай Лопес.

🚨 NO PENALTY GIVEN FOR BARCELONA AFTER LAMINE YAMAL WENT DOWN! HE WAS CLEARLY KICKED BY THE RAYO PLAYER



В последните десет минути отново вратарят на Барса Жоан Гарсия имаше решаващи намеси, като спаси шут на Хорхе Де Фрутос, а Пача стреля над напречната греда. Така Барселона има седем точки преднина пред Реал Мадрид, който играе тази вечер дерби срещу Атлетико Мадрид. Райо Валекано е на 14-а позиция с 32 точки.

