ФИФА "нагласи" жребия за Мондиал 2026: Без Испания - Аржентина и Франция - Англия преди финала

Испания няма да се срещне с Аржентина, а Франция няма да се изправи срещу Англия преди финала на Световното първенство 2026 — при условие, че спечелят своите групи — след като ФИФА обяви процедурата за жребия във вторник. Правилото има за цел да поддържа конкурентното равновесие в разширения формат с 48 отбора, като гарантира, че отборът с най-висок рейтинг (Испания) и номер две (световните шампиони Аржентина) са в противоположни половини на таблицата, като същото важи и за номер три (Франция) и номер четири (Англия).

ФИФА иска конкурентно равновесие на Мондиал 2026

Четирите най-високо класирани отбора няма да могат да се срещнат до полуфиналите за първи път в историята на турнира, ако тези отбори спечелят своите групи. Жребият за Световното първенство през 2026 г. ще се проведе на 5 декември във Вашингтон, а актуализираният график на мачовете, включително стадионите и часовете на начало, ще бъде обявен на 6 декември.

Домакините Канада, Мексико и САЩ са в група 1, която включва Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Холандия, Белгия и Германия. В група 2 са Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия и Австралия. В група 3 са Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия и Южна Африка. В група 4 ще бъдат Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия и победителите от европейските баражи А, Б, В и Г, както и от турнирите на ФИФА за баражи 1 и 2.

Ще се прилагат ограниченията на конфедерациите, като никоя група няма да има повече от един отбор от един и същи регион, с изключение на УЕФА, която има 16 представители и може да постави до два отбора в една група. Турнирът в САЩ, Мексико и Канада започва на 11 юни, а финалът е на 19 юли в Ню Джърси.

