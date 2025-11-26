Войната в Украйна:

26 ноември 2025
Окончателно: Потвърдиха присъдата на Никола Саркози

Касационният съд на Франция потвърди окончателно присъдата на Никола Саркози за обвиненията за незаконно финансиране на кампанията му за преизбиране за президент през 2012 г. Окончателната присъда е година затвор, като половината от нея е условна.

По силата на френското законодателство останалите 6 месеца могат да бъдат изтърпени под домашен арест, под наблюдение с електронна грива, или по друг, указан от съдията начин.

Решението идва само две седмици след излизането на Никола Саркози от френски затвор, където той лежа 20 дни.

Елин Димитров
Елин Димитров
