Спорт:

Висшата лига тотално разбива Ла Лига в Шампионска лига

26 ноември 2025, 12:28 часа 141 прочитания 0 коментара
Висшата лига тотално разбива Ла Лига в Шампионска лига

През годините конкуренцията между английската Висша лига и испанската Ла Лига преминава през различни етапи, а сравненията между двете футболни първенства са неизбежни. В последно време обаче елитното първенство на Англия изглежда, че убедително превъзхожда това на Испания. Поне това сочат резултатите от мачовете в Шампионска лига между английски и испански отбори през сезон 2025/26.

Клубовете от Висшата лига са спечелили 8 от 9 мача срещу клубове от Ла Лига

Шампионска лига се намира в 5-ия кръг от основната си фаза, като вече е предложила 9 мача между английски и испански отбори. Интересното е, че английските отбори са спечелили 8 от тези мачове, а само в един случай испански отбор е победил. Това се случи в мача между Нюкасъл и Барселона, спечелен от каталунците с 2:1 като гост. Интересно е също, че няма нито едно равенство в тези 9 мача.

Челси - Барселона

Ето и резултати от мачовете между английски и испански отбори в Шампионска лига 2025/26: 

  • Арсенал 2-0 Атлетик
  • Тотнъм 1-0 Виляреал
  • Ливърпул 3-2 Атлетико Мадрид
  • Нюкасъл 1-2 Барса
  • Виляреал 0-2 Манчестър Сити
  • Арсенал 4-0 Атлетико Мадрид
  • Ливърпул 1-0 Реал Мадрид
  • Нюкасъл 2-0 Атлетик
  • Челси 3-0 Барса

Последният двубой в полза на английската Висша лига бе този на "Стамфорд Бридж" във вторник вечер, където Челси разби Барселона по категоричен начин.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига Висша лига Ла лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес