Висшата лига тотално разбива Ла Лига в Шампионска лига

През годините конкуренцията между английската Висша лига и испанската Ла Лига преминава през различни етапи, а сравненията между двете футболни първенства са неизбежни. В последно време обаче елитното първенство на Англия изглежда, че убедително превъзхожда това на Испания. Поне това сочат резултатите от мачовете в Шампионска лига между английски и испански отбори през сезон 2025/26.

Клубовете от Висшата лига са спечелили 8 от 9 мача срещу клубове от Ла Лига

Шампионска лига се намира в 5-ия кръг от основната си фаза, като вече е предложила 9 мача между английски и испански отбори. Интересното е, че английските отбори са спечелили 8 от тези мачове, а само в един случай испански отбор е победил. Това се случи в мача между Нюкасъл и Барселона, спечелен от каталунците с 2:1 като гост. Интересно е също, че няма нито едно равенство в тези 9 мача.

Ето и резултати от мачовете между английски и испански отбори в Шампионска лига 2025/26:

Арсенал 2-0 Атлетик

Тотнъм 1-0 Виляреал

Ливърпул 3-2 Атлетико Мадрид

Нюкасъл 1-2 Барса

Виляреал 0-2 Манчестър Сити

Арсенал 4-0 Атлетико Мадрид

Ливърпул 1-0 Реал Мадрид

Нюкасъл 2-0 Атлетик

Челси 3-0 Барса

Последният двубой в полза на английската Висша лига бе този на "Стамфорд Бридж" във вторник вечер, където Челси разби Барселона по категоричен начин.