"Ямал и Естевао могат да бъдат следващите Меси и Роналдо, но са на 18 и такива сравнения са натиск за тях"

Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че Естевао и Ламин Ямал вероятно ще бъдат следващите Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Естевао се представи по-успешно от Ямал в първата среща между двамата най-добри 18-годишни футболисти в света, след като отбеляза впечатляващ гол, докато Челси доминираше над 10 от Барселона с 3:0 като домакин, за да влезе в осмицата на Шампионската лига.

Ямал и Естевао трябва да се наслаждават на футбола

В интервю за BeIN Sports мениджърът на Челси изрази пълно съгласие: "Както каза Рафиня, вероятно в следващите 10-15 години Естевао и Ламин Ямал ще бъдат следващите Меси и Роналдо. Но и двамата са на 18 години. Трябва да се наслаждават и да се опитват да се подобряват всеки ден. Това е най-важното за тях."

Естевао

"Естевао трябва да се отпусне. Трябва да се наслаждава на футбола, трябва да играе футбол. Той и Ламин са толкова млади момчета на 18 години, че ако започнеш да говориш за Роналдо и Меси, това е прекалено голям натиск за млади момчета като тях", добави още Мареска.

"Те трябва да пристигат на тренировъчното игрище с радост за тренировките, но когато започнеш да ги сравняваш с тези двама, това е прекалено за тях", отбеляза треньорът на Челси. След мача пък Естевао заяви, че отбелязването на гол срещу Барселона е било „най-специалният момент“ в кариерата му до момента.

Стефан Йорданов
