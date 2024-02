Гуардиола сравни Де Бройне с доброто вино: Колкото по-стар, толкова по-добър

Именно белгийският плеймейкър, който се отчете и с асистенция, заслужи суперлативи от страна на испанския специалист. "Кевин де Бройне става все по-добър, като доброто вино! Той може би е Brunello di Montalcino или Sassicaia", пошегува се Гуардиола.

