Халф на Барселона предложи да замести Левандовски, ако каталунците не го направят

Браселона има сериозен проблем за решаване на летния трансферен пазар и до момента удрят на камък. Роберт Левандовски напусна каталунците и остави голяма дупка на върха на атаката. Мечтаното ново попълнение на "Камп Ноу" е Хулиан Алварес, но до този момент преговорите между Барселона и Атлетико Мадрид нямат особен напредък. Халфът на "блаугранас" Фермин Лопес предложи себе си за заместник на Левандовски, ако от клуба не съумеят да привлекат централен нападател.

Фермин Лопес: "Мога да се адаптирам"

Ето какво каза Фермин Лопес пред: "Диари АРА": "Харесвам го, той е страхотен футболист, но в крайна сметка е играч на Атлетико. Не мога да навлизам в повече подробности. Мога само да кажа, че би се вписал много добре в нашия състав заради начина, по който играем. Мога да се адаптирам. Вече съм играл като фалшива деветка в юношеските формации на Барса. Това е позиция, подобна на любимата ми, която е на атакуващ полузащитник.

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Лопес има 30 гола и асистенции за миналия сезон

Но много играчи могат да вкарват голове. Гордън също може да играе като централен нападател, както и Дани Олмо, Рафиня..." Фермин Лопес наистина има афинитет към головете. Той вкарва доста и от позцията на централен полузащитник, дори когато е използван като резерва. През миналия сезон той изигра 48 мача във всички турнири за Барселона, като вкара 13 гола и даде 17 асистенции.

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