Революционни промени в Moto GP от 2027 година по примера на Формула 1

Официално потвърдиха въвеждането на нов формат на състезателния уикенд на Moto GP, който ще влезе в сила от следващата година и ще включва специална квалификационна сесия за спринт състезанието. Промяната беше одобрена от отборите чрез гласуване, проведено на пистата "Ред Бул Ринг". Именно на това състезание за първи път през 2022 година се появиха плановете Moto GP да въведе спринт състезания по модела на Формула 1.

Голяма промяна в Moto GP от догодина

Новият формат ще доведе до съществено пренареждане на програмата за уикенда, макар и да бъде далеч по-малко разрушително от промените, въведени през 2023 година, когато Moto GP въведе спринт състезанията, следвайки пътя, по който Формула 1 беше тръгнала няколко години по-рано. Три и половина сезона по-късно отборите, пилотите и феновете отново ще трябва да се приспособят към малко по-различна динамика. Най-значимата промяна ще бъде въвеждането на втора квалификационна сесия. Досега единствената квалификация, провеждана в събота, определяше стартовите решетки и за двете състезания: спринта и пълноформатния Гран при.

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От следващия сезон обаче стартовата решетка за спринта ще се определя от 15-минутна квалификационна сесия в петък следобед, докато решетката за основното състезание ще се определя от квалификацията в събота сутрин, веднага след третата свободна тренировка, която ще продължи 20 минути. Реформата ще премахне и петъчната тренировъчна сесия, която досега се използваше за определяне на границата между пилотите, които преминават директно към Q2, и тези, които са принудени да минат през Q1. В резултат на това първият състезателен ден в петък ще бъде обогатен с допълнителна сесия - 45-минутна тренировка сутринта, последвана от още една 30-минутна свободна тренировка и 15-минутна спринт-квалификация. В събота FP3 ще продължи 20 минути преди Q1, в която участват всички пилоти, и Q2, в която се състезават 12-те най-бързи.

Друга промяна ще бъде премахването на загрявката в неделя сутрин, което ще позволи на пилотите да участват в промоционални дейности и да се подготвят за основното събитие на уикенда, което ще се състои следобед. Същевременно питлейнът ще бъде отворен за 10 минути - нещо, което понастоящем не се случва, което ще позволи на пилотите да изминат няколко обиколки по пистата, преминавайки през питлейна.

Новият формат на Moto GP за 2027 година:

Петък

Първа свободна тренировка - 45 минути

Втора свободна тренировка - 30 минути

Квалификация за спринт - 15 минути

Събота

Трета свободна тренировка - 20 минути

Първа част на квалификация (15 минути) + Втора част квалификация (15 минути)

Спринт състезание

Неделя

Без загрявка

Състезание

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